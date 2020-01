Pelillo...nell'uovo - CR...settete alla Juve e il motivo di una svolta...

Ultimissime calcio Napoli -La vittoria della rinascita. Il Napoli raddoppia il successo di martedì in coppa Italia contro la temibile Lazio di quest'anno contro la prima della classe. Battuta la Juventus di Maurizio Sarri, il grande ex il cui addio è stato l'inizio della fine di un ciclo, ammorbidito soltanto in maniera effimera dal mediatico arrivo di Ancelotti. Il lavoro atletico e tattico di Rino Gattuso si inizia a vedere. La squadra è più accorta, mantiene le distanze tra i reparti e, da ieri, inizia a far vedere anche la preparazione delle ripartenze. È stato decisivo il cambio di strategia tattica eseguito dal mister dopo la cocente sconfitta casalinga subita contro la Fiorentina. Qualcosa bisognava cambiare come atteggiamento tattico, lo aveva anticipato Rino nel doloroso post partita contro i Viola. L'allenatore ha messo da parte il "sarrismo" che Gattuso pensava di poter rispolverare per cercare maggiore equilibrio e restituire certezze alla squadra. Per scacciare via quella paura di commettere errori andava innanzitutto rassicurato il reparto arretrato con un atteggiamento tattico più umile. La squadra sembra, in tal senso, più convinta di riuscire. Il contemporaneo innesto di Demme, l'uomo dall'intelligenza tattica che mancava davanti alla difesa, ha facilitato la metamorfosi tattica. Più sacrificio, più equilibrio, più esperienza hanno prodotto più sicurezza e convinzione. A fare da contorno, e forse non troppo, un San Paolo ritrovato. Ieri la spinta è stata ancora più forte, dato l'avversario. Il fattore campo, specie in una piazza come Napoli, conta e non poco. Lo stadio teatro è un assist agli avversari. Tanti elementi sono confluiti in queste due gare difficilissime per la situazione in cui era il Napoli dopo il colpo corsaro della Viola. Il valore degli avversari può dare la spinta giusta per uscire dal tunnel. Certe vittorie danno convinzioni e certezze, smarrite per lungo tempo all'ombra del Vesuvio. Gattuso fa bene ha stemperare gli animi e a mantenere i piedi per terra. Si può parlare di guarigione dopo le prossime tre gare, afferma l'allenatore nel ventre del San Paolo. Il Napoli ora deve dimostrare di saper tenere alta la tensione di questa settimana a partire dalla trasferta del Ferraris. Intanto la squadra mostra miglioramenti anche nella fase di possesso. Contro la Juventus si sono rivisti maggiori sprazzi di organizzazione anche sulle ripartenze. Una roba che non si vedeva dai tempi di quel signore seduto dall'altra parte. Una bella storia che, ormai, Napoli si è lasciata alle spalle. Ce lo confermano giusto quei fischi di rito offerti all'ex di turno. Ai napoletani ora preme ritrovare il Napoli, e la strada intrapresa sembra proprio quella giusta.... Vedremo...