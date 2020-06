Volendo riprendere una frase della famosa canzone cantata da Sabrina Salerno-Jo Squillo al festival di Sanremo del 1991, si può dire guardando questo Napoli che "oltre alle gambe c'è di più". I famosi teorici che riducono ad agonismo e contropiede l'idea calcistica di Gattuso dovranno aggiornarsi oppure farsene una ragione. Finalmente in campo si vede una squadra che sa interpretare, in base alle situazioni di gara, varie strategie per portare a casa il risultato. Perché, è sempre bene ricordarlo, è l'unica cosa che conta. Gli applausi per il record di passaggi riusciti o per il famoso bel giuoco fanno piacere, ma alla fine in bacheca non ci vanno i complimenti e sugli almanacchi non si leggerà del primato di possesso palla in una determinata partita. Gattuso va apprezzato per l'umiltà e l'intelligenza che ha avuto. E' ritornato sui suoi passi quando ha capito che quella idea di gioco iniziale era un suicidio per questo gruppo. Ha saputo metabolizzare le critiche di chi gli ha sempre sbattuto in faccia il fatto di non avere un'idea di gioco con contenuti tecnici di rilievo.

Rino è riuscito nell'impresa di normalizzare il calcio a Napoli senza applicare teorie cervellotiche. Le ripartenze valgono quanto un possesso palla medio-lungo (a patto sempre che porti ad un gol). Cosa c'è di più spettacolare nel vedere una squadra raccolta in 30 metri senza palla e poi vederla ripartire con pochi tocchi per andare a colpire? Oggi in Italia fare un'ottima fase difensiva sembra sia diventato un problema. Un qualcosa di cui vergognarsi perchè bisogna far divertire i tifosi. La bravura di Gattuso non è solo l'eccellente fase di non possesso ma anche la camaleonticità della sua squadra che sa interpretare i vari momenti della gara cambiando filosofia di gioco all'occorrenza. In passato ci si lamentava del fatto che si creava tanto, ma si centrava poco la porta (però si incassavano complimenti per l'aspetto estetico). Adesso si è più efficaci ed efficienti, ma quasi si ha vergogna a sottolinearlo. Signori, la squadra di Gattuso oltre alle gambe ha un cervello...

RIPRODUZIONE RISERVATA