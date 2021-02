Non perdiamo tempo a criticare Maksimovic e Bakayoko: la colpa di tutto ciò è di chi dirige l'azienda Napoli

E' finita un'era, l'era della buona sorte. Ad oggi escono fuori tutti i limiti di questo Napoli, da quelli dirigenziali e di programmazione a quelli che passano per la rosa e la qualità della squadra. A De Laurentiis è andata bene per anni affidandosi agli uomini giusti nel momento giusto. Ma un club ha il dovere di migliorarsi sotto ogni aspetto ed il Napoli non l'ha fatto, anzi, è regredito.

QUALCHE anno fa il Napoli era nelle mani di Maurizio Sarri, nel post Benitez, che è riuscito a far diventare veramente grande una squadra attraverso il lavoro, il gioco, la tattica ed il sacrificio. Da quel momento in poi si è tornati indietro. La fortuna non gira sempre dalla stessa parte e quando gira dalla parte opposta alla tua vengono fuori tutti i nodi. A partire dal lavoro di Giuntoli che non può essere elogiato semplicemente perchè quelli che ha preso non hanno mai inciso. Al netto di qualche nome come Zielinski e Fabian, ma il lavoro del diesse ad oggi, tirando le somme, è pressochè insufficiente. I vari Elmas, Lobotka, Demme, Bakayoko, Lozano, Politano, Petagna, Osimhen, non sono i calciatori che ti permettono di crescere e migliorare, a meno che non li metti nelle condizioni di far davvero bene come accadde qualche anno fa coi vari Hysaj, Ghoulam, Mertens e Diawara.

ANCHE il lavoro dell'allenatore è scadente. Gattuso non ha dato, dopo un anno di attività a Napoli, un'identità a questa squadra che appare sempre più confusionaria dal punto di vista tattico. E' difficile anche individuare il modulo che sceglie per un match proprio perchè c'è caos, dalla fase difensiva a quella offensiva. La colpa non è dei vari Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko e Osimhen, la colpa è sempre di chi non li sa sfruttare.

ESEMPIO. Osimhen che sa fare? Correre. E tu gli dai la palla sui piedi spalle alla porta? Insigne che sa fare? Inventare e creare. E tu lo fai giocare come fosse un terzino. Zielinski che sa fare? Cambio di passo importante, tecnica sopraffina, tiro da fuori e tu che gli fai fare? Lo metti davanti alla difesa. Gattuso ha tante colpe, come ce le ha prima di tutto De Laurentiis e poi il suo prediletto Giuntoli.

SVEGLIAMOCI! Non perdiamo tempo ad offendere Maksimovic e Rrahmani. Andiamo alla fonte del problema.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

RIPRODUZIONE RISERVATA