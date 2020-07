Napoli non ha mai amato Milik: perché prendersi in giro?

Ultimissime Napoli - A Napoli sta andando in scena la moda di prendersela con Milik quando non si riescono a vincere le partite. Una parte della tifoseria che non ha mai amato il polacco già prima, ora coglie la palla al balzo al minimo errore o prestazione deludente per poter gridare tutta la sua indignazione per questo attaccante ritenuto non all'altezza di giocare in azzurro. La verità è solo una: Arek non è mai stato gradito dalla piazza. Inutile mettere in mezzo le ultime voci di calciomercato. Quest'ultime sono soltanto un alibi per giustificare il livore nei confronti di questo attaccante che, vogliamo ricordarlo, attualmente è il capocannoniere in campionato degli azzurri con 10 gol realizzati in 1.641'. Le voci su Osimhen, con le eccessive fughe di notizie, sono state senza dubbio un boomerang per il Napoli. Tutto questo ha danneggiato psicologicamente Milik con il risultato di avere prestazioni mediocri e un'ulteriore svalutazione del cartellino.

E' chiaro però che puntare il dito solo verso fattori ambientali e societari non rende l'ex Ajax esente da colpe. Se fino alla fine della stagione dobbiamo assistere a performance anonime come quella di ieri allo stadio "Dall'Ara" sarebbe opportuno stopparlo perché se ha già la mente altrove e quando entra in campo è come se ci stesse facendo un favore, bisogna dare un segnale forte. Da questo punto di vista, Gattuso è la migliore garanzia possibile: non ha mai regalato niente a nessuno, i suoi proverbiali cazziatoni hanno avuto quasi sempre un effetto positivo sulla testa dei diretti interessati. La cosa più fastidiosa ed insopportabile è quella di assistere al pubblico ludibrio del 99 ogni volta che non si riesce a fare gol. Se è solo colpa degli attaccanti, il giudizio tranchant dovrebbe essere identico qualora giocasse Mertens o chi per lui al posto di Milik con il Napoli sterile in attacco. Non prendiamoci in giro: tra Napoli e Milik non è mai stato vero amore. Una parte di tifosi napoletani ha sempre nutrito dubbi fin dal primo minuto nei confronti di questo ragazzo. A questi laici va ricordato che il penalty decisivo per la vittoria della Coppa Italia l'ha battuto lui e non il suo gemello.

