Azzurri verso la Champions, ma al Maradona va in scena la sagra di orrori e autolesionismo

Una vittoria importante quanto inspiegabilmente sofferta.

Un risultato che lancia il Napoli al quarto posto in attesa del match di questa sera della Juventus, e de recupero tanto atteso contro i bianconeri che acquista sempre più l'aspetto di un match che può valere una stagione.

Ottima la prestazione degli azzurri in fase offensiva con Mertens, Insigne e Osimhen a segno, a cui fa da contraltare la prestazione dei due centrali difensivi schierati da Gattuso.

Sia chiaro, si sta criticando la prestazione dei singoli e non della fase difensiva. Non è un attenuante per Gattuso, ma sicuramente non sono errori che si possono imputare, almeno non esclusivamente, ad un allenatore.

Manolas e Maksimovic hanno commesso delle sciocchezze che, eventualmente, sarebbero da imputare agli allenatori che i due centrali hanno avuto quando erano adolescenti, ma che non sono giustificabili per claciatori da Serie A.

Il greco propizia il primo gol del Crotone consegnando inspiegabilmente agli avversari, mentre Maksimovic si fa soffiare letteralmente il pallone da Messias lanciandolo verso la porta di Meret.

Inutile stabilire che siano errori tecnici o mentali. A questo punto della stagione, gli errori non si esaminano...si pesano, e quelli di oggi potevano risultare davvero dei macigni che avrebbero potuto seppellire le ambizioni del Napoli.

Fortunatamente, si affrontava il Crotone con un piede e mezzo in Serie B. Una squadra che in difesa concede veramente tanto e che anche al San Paolo ha confermato di avere una difesa, per usare un eufemismo, non proprio irreprensibile.

La classe di giocatori come Insigne e Mertens, la ritrovata vena realizzativa e l'impegno di Osimhen, a cui si è aggiunto un'inaspettata prestazione fantacalcistica di Di Lorenzo autore di gol e assist, hanno fatto il resto e permettendo agli azzurri di incassare il bottino pieno.

Guardando il tutto dal lato positivo, ben venga che certi errori si siano commessi quando c'è stato modo di recuperarli.

Ma si tenga ben presente che certe 'disattenzioni' mercoledi, ad esempio, potrebbero veramente costare caro.