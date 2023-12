Da Gabri Veiga fino a Kilman e Danso: che fine hanno fatto gli ex obiettivi del Napoli? | FOCUS

Calciomercato Napoli. La sessione di mercato estiva del Napoli di De Laurentiis ha portato in dono tre acquisti: Natan, Cajuste e Lindstrom. Per i più disparati motivi, nessuno dei tre è riuscito fin qui a lasciare il segno su una rosa in evidente difficoltà tanto nella gestione Garcia che in quella Mazzarri.

Mercato Napoli, che fine hanno fatto gli ex obiettivi?

Ora gli azzurri proveranno a cambiare rotta nel prossimo mercato di riparazione, ma è inevitabile chiedersi cosa fosse potuto succedere se la scorsa estate il patron De Laurentiis avesse deciso di puntare su altri nomi. Andiamo a scoprire che stagione stanno disputanto gli ex obiettivi azzurri (o almeno quelli che sono stati vicini a vestire la maglia del Napoli: