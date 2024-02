Mazzarri via subito! Esonero immediato o dimissioni se avesse dignità, poi la rivoluzione

Via da Napoli. Stasera, subito. Immediatamente. Che Mazzarri fosse un allenatore finito l'abbiamo scritto circa 4 anni fa quando venne al San Paolo col Cagliari senza mai tirare in porta. In quel caso CN24 titolò:

"Zero idee, non gioco, delirio in comunicazione e la nuova teoria delle chance 'pulite': declino Mazzarri qui a Napoli fa male vederlo così". (clicca qui per leggere).

E il risultato non ci deve più ingannare: Mazzarri va esonerato! E se avesse un minimo di dignità, ricordando quanto amore gli abbiamo riservato in passato stasera, rassegnerebbe le dimissioni. Perchè ha fallito, purtroppo.

Questo Napoli è inguardabile, siamo tornati indietro di anni luce sotto l'aspetto tattico e siamo completamente alla deriva senza una prospettiva concreta di venirne fuori. Tanti moduli cambiati, esperimenti su esperimenti, identità mai trovata e squadra allo sbando totale.

Esonero Mazzarri Napoli

Esonero o dimissioni Mazzarri?

Vedere il Napoli campione d'Italia ridotto a rincorrere per l'ennesima volta in casa una modesta squadra di centro classifica dopo aver vinto con affanno contro Cagliari, Salernitana e Verona non può essere tollerabile.

Serve una scossa, l'ennesima per cercare di salvare il salvabile. Almeno la qualificazione in Europa, perché parlare di Champions con una squadra ridotta in condizioni fisiche penose, svuotata di motivazioni e con un allenatore arrivato già con la valigia dietro la porta è praticamente una bestemmia.

Scegliere un allenatore che stava per salire su un volo direzione Egitto, sottolineiamo Egitto, dopo aver allontanato l'altro flop Rudi Garcia, che aveva compreso di essere entrato non in uno spogliatoio bensì in una vera polveriera, consapevole che sarebbe stato impossibile ripetersi e che badava al risultato piuttosto che allo spettacolo mettendosi contro anche i senatori illustri 'I miei giocatori devono capire che se non si può vincere bisogna non perdere', alla fine si è rivelata l'ennesima sciagurata decisione.

Mazzarri è rimasto quello che avevamo lasciato tanti anni fa, anzi è peggiorato perchè nè lui nè il suo staff si sono evoluti mentre il mondo viaggiava a mille all'ora coadiuvato dalla tecnologia.

Ma la colpa non è sua, non è soltanto sua. Le colpe sono di tutti, in primis del presidente che già ci ha messo la faccia, ma anche dei calciatori. Questa squadra andrà smontata e riassemblata in maniera coraggiosa, con lucidità e senza badare ai sentimenti verso chi ha contribuito a farci gioire perchè il ciclo di molti azzurri è di fatto finito.

Non la stagione, perchè c'è ancora tempo per rimediare. Serve però un allenatore, uno che non guardi in faccia nessuno, che non si faccia condizionare dal nome del giocatore capriccioso di turno ma che metta in campo la miglior formazione possibile con gente che lotti, sudi la maglia e che abbia fame di vincere. Un allenatore che abbia idee, uno schema ben preciso, che faccia scoccare la scintilla nel gruppo, che riaccenda l'entusiasmo scacciando via questa depressione in cui tutti noi siamo sprofondati.

Subito. Presidente subito!