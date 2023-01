Lutto nazionale

Non doveva iniziare un altro campionato? Il Napoli non era scoppiato contro l’Inter? Kvaratskhelia non era in difficoltà anche per il furto subito? La lista delle tesi, piuttosto convinte, di chi a tutti costi voleva la caduta della squadra di Luciano Spalletti è piuttosto lunga. Si potrebbe davvero fare una vera e propria enciclopedia. Anzi, per rendere meglio l’idea, si potrebbe chiamare in causa una vecchia trasmissione di Adriano Celentano dal titolo “125 milioni di cazzate”.

La vittoria del Napoli sia il manifesto da cui il calcio italiano deve ripartire per avere un briciolo di credibilità. E non lo diciamo perché siamo un portale monotematico a tinte azzurre. Gli azzurri sono un esempio tecnico, tattico, di scouting ed economico. Non dimentichiamoci cosa hanno dovuto sopportare questa estate questi ragazzi, Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis. Probabilmente quella follia, condita da striscioni e sentenze anticipate, ha fortificato ancora di più tutte le componenti societarie le quali, per fortuna, si sono tappate le orecchie e sono andate dritte per la loro strada.

Il Napoli oggi è a +10 sulla prima inseguitrice. Il campionato è lungo, per carità e guai a sentirsi già con il tricolore cucito sul petto. Va però detto che Luciano Spalletti ha cambiato la squadra liberandola da zavorre di chi nello spogliatoio aveva una storia ma ormai era spremuto dal punto di vista mentale e tecnico. Dopo Inter-Napoli abbiamo dovuto leggere su importanti testate vari piani rimonta di Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Massimiliano Allegri. Paginate intere, ricche di certezze e con tanto di punti già assegnati prima di giocare.

Peccato che poi ci sia la realtà. Quella non si presta a giochetti mediatici di chi spinge per i club strisciati perchè vuole il campionato riaperto. Il 5-1 di ieri sera è la marcia trionfale di Aurelio De Laurentiis sulle macerie di un calcio italiano vecchio. Moreno Torricelli in una intervista rilasciata prima della gara del Maradona ha detto che tutta l’Italia avrebbe tifato Juventus. Bene, oggi possiamo dire, chiaramente ci riferiamo prettamente all’ambito sportivo, è una giornata di lutto nazionale.

