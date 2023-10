"La vera storia del Napoli" | VIDEO: Le origini che tutti abbiamo dimenticato e la prima data di "nascita"

Alla domanda: "Quando è nato il Napoli?", tutti rispondono: "1926". All'inizio può sembrare una domanda banale. Eppure, durante la produzione di questo documentario non siamo riusciti a capire come mai si faccia riferimento a questa data.

Scavando tra i documenti e le testimonianze siamo riusciti ad arrivare a un club nato alla fine dell'Ottocento dal nome: Naples Football and Cricket Club. Sembrerebbe che questo sia in realtà la squadra che ancora oggi conosciamo con il nome di SSC NAPOLI.

Le origini della SSC Napoli: documentario CalcioNapoli24

Una storia talmente curiosa che non avremmo potuto raccontarla in un solo episodio senza lasciare un pizzico di suspence. Aiutati dal notaio Alessandro Zampaglione, che si rivelerà una figura fondamentale per capire cosa è successo, immergetevi in questa produzione esclusiva targata CalcioNapoli24 dove i dettagli diventano fondamentali per completare il puzzle.

