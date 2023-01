La sagra del pianto di Allegri in conferenza, e il buffo sarebbe Spalletti?

No, mio caro Allegri, la partita è più importante per voi che per il Napoli.



Le conferenze, si capisce, sono un veicolo per spostare la pressione e cercare di appiopparla agli avversari.

"Sono più forti loro, sono i favoriti per il titolo, devono vincere assolutamente": a chi pensa che siano le solite frasi banali di una chat whatsapp di fantacalcio, sappiate che sono le frasi ripetute strenuamente da Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus.

Poco credibile caro Max, non attacca! La Juventus non è nella posizione, non solo in classifica, per rendere efficaci certe affermazioni.

Le gambe tremeranno a voi, il pallone peserà kg quando ci sarà da calciarlo e scotterà quando arriverà tra i vostri piedi. Le bordate di fischi del Maradona vi stringeranno lo stomaco.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa

La pretattica ci sta, ma ci si aspettava altro! Affermazioni che sono un chiaro tentativo, tramite un pianto disperato, di spostare la pressione sugli avversari.

Ad ogni virgola si sentiva il rumore delle unghie sugli specchi, un misto tra ostinata superstizione e stucchevole altezzosità che ci saremmo volentieri risparmiati.

Parole che non cambieranno minimamente quelli che sono i presupposti reali per questa partita, presupposti corroborati da una classifica che parla chiaro e da un gioco che fa strabuzzare gli occhi, ovviamente quello del Napoli.

E' anche vero, che qualsiasi cosa avesse detto, non avrebbe alleggerito minimante il peso di 7 punti di svantaggio e l'obbligo di dover venire al Maradona a giocarti la possibilità di poter rimanere attaccato al campionato.

Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli

La paura di perdere, mai come quest'anno, ha tinte bianconere. Una sconfitta contro il Napoli potrebbe avere definitivamente il sapore amaro del fallimento costringendo la Juve a botte di 'corto muso' a lottare strenuamente per un piazzamento Champions.

Una verità innegabile però Allegri l'ha detta: Spalletti è il migliore.



Ora c'è da chiedersi, alla luce delle dichiarazioni di Allegri: chi sarebbe il più buffo dei due?

RIPRODUZIONE RISERVATA