La fiducia, il mandato e gli applausi: è stato il match della svolta?

Che il Napoli non possa centrare di nuovo lo Scudetto è una possibilità ma deve lottare. Che possano esserci difficoltà per i cambi di allenatore e difensore titolare, ci può stare. Ma che questa squadra non faccia divertire il proprio pubblico e non si diverta in campo, questo non è facilmente accettabile. Perchè è questo il mandato che tutto l'ambiente affida alla squadra.

Stasera è andato tutto per il meglio. Il gol scaccia-polemiche di Osimhen, le magie di Kvaratskhelia, risultato in cassaforte già nel primo tempo, le gambe che girano e il pubblico che applaude.

Kvara è stato in versione Pallone d'Oro: salta avversari senza temere il muro alzato, sbatte sul palo due volte prima di trovare il gol e sfogare tutta la sua rabbia sotto la curva. Poi l'assist per Simeone, di cui si parla sempre troppo poco, prima di abbandonare la scena.

Lobotka è tornato determinante, padrone della fase di impostazione e intelligenza sopraffina quando scherma la difesa: diminuiscono le verticalizzazioni.

Strappa anche un sorriso come il Napoli si stia ritrovando ancora uno Zielinski protagonista dopo la mancata cessione: una palla filtrante a mettere Osimhen davanti a Silvestri, ma soprattutto si è preso la responsabilità di calciare e trasformare un rigore abbastanza pesante.

Oggi il Napoli ha dimostrato anche di sapersi sacrificare, come i rientri di Politano e Zielinski, a recuperar palla: un segnale di continuità con la partita di Bologna sul piano della tenuta fisica, che va pian piano migliorando.

Il segnale di fiducia però resta il ritorno del calcio spettacolare, che regala sorrisi in campo e fuori, non polemiche e volti tristi. Prestazione notevole con corsa, idee e iniezione di fiducia. A proposito di fiducia, la prima in classifica è inciampata. C'è stata forse una presa di responsabilità di tecnico e squadra: meno richieste di verticalizzazioni da un lato, zero rimbrotti dall'altro. Allora, è tornato il Napoli? Questo 4-1 all'Udinese può rappresentare la svolta? C'è bisogno di continuità per dirlo.

@riproduzione riservata