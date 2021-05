La consacrazione di Zielinski

Se ieri Victor Osimhen s'è preso la scena, fra i migliori contro lo Spezia e dell'intera stagione del Napoli c'è sicuramente Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco ha da sempre, da quando agiva all'ombra diHamsik, sulle spalle il peso di dover dimostrare che oltre alla qualità, alla tecnica e alle splendide doti balistiche, ha il carisma, la freddezza e la continuità per fare il grande passo da ottimo calciatore a fuoriclasse.

Napoli, è la stagione della consacrazione di Zielinski: i numeri

In effetti per il classe '94, 27 anni il prossimo 20 maggio, è arrivato il momento di caricarsi un grande squadra sulle spalle. Lui che ha scelto di sposare il progetto Napoli a lungo, e che nonostante il talento smisurato vede l'azzurro anche nel suo futuro. Questo Napoli lo è una grande squadra, e Piotr Zielinski in questa stagione travagliata con il suo carattere pacato, col suo atteggiamento in campo (che se vogliamo ricorda quello del capitano Marek Hamsik, a cui spesso veniva criticata la poca grinta in campo) e le sue qualità sembra aver raggiunto la piena maturità con una stagione di grande continuità nelle prestazioni.

Lo testimoniano i numeri: mai 7 gol in Serie A prima di questa stagione, con 8 assist in campionato. Il polacco in stagione inoltre è vicino alla doppia doppia cifra: infatti fra campionato e coppe è a 9 gol stagionali e 10 assist. Con un altro gol nelle prossime 3, raggiungerebbe uno splendido traguardo per il calciatore, che peraltro ha giocato 36 volte su 44 presenze da titolare. Tra l'altro proprio in questa stagione, il centrocampista polacco ha sofferto molto ed è mancato nella parte iniziale della stagione: infatti, non solo si è beccato il Covid-19, ma in più il rientro non è stato neanche troppo facile, visto che il calciatore si era beccato il virus uscendone molto debilitato.

Il nuovo ruolo

Nonostante tutto, però, Zielinski sembra finalmente un calciatore definitivamente consacratosi fra l'élite dei centrocampisti europei. Quel che emerge, anche guardandolo in campo ieri, è che la posizione da trequartista in un 4-2-3-1 (che poi, in fase di non possesso è una vera e propria seconda punta al fianco di Osimhen) gli calza a pennello. Perché riesce a sfruttare al meglio le sue skills, le sue capacità di dribbling e di scambiare nello stretto, essendo fra i migliori a trovare spazi, passaggi chiave e giocate anche spalle alla porta. E poi, come quando Di Lorenzo lo serve in mezzo all'aria, si fa sempre trovare pronto e freddo anche in area di rigore.

E quest'estate c'è l'Europeo, dove potrà dimostrare definitivamente che è fra i migliori centrocampisti al mondo, in attesa della prossima stagione del Napoli: si ripartirà da Zielinski, sperando in un cammino tutto da scrivere in Champions League e una lotta scudetto da provare a vivere maggiormente da protagonisti.

