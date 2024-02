L'ennesimo primo tempo buttato e la catena di destra che si è sfaldata: l'analisi di un disastro annunciato

Notizie Napoli calcio. Questa volta la rimonta non arriva ed al Maradona piovono fischi: il Napoli non va oltre l'1-1 interno contro il Genoa, salvato da un gol di Ngonge al 90'. Ennesima prestazione da bocciatura della squadra di Mazzarri, che si sveglia solo nel finale: una timida reazione d'orgoglio, ma di certo non frutto di idee chiare sul rettangolo verde.

Un film purtroppo già visto dal ritorno del tecnico sulla panchina partenopea, partendo ormai da una certezza: anche contro il Genoa c'è stato l'ennesimo primo tempo sottotono, gettato totalmente alle ortiche. A poco serve il possesso palla, il Napoli costruisce ma arrivato sulla trequarti si blocca di colpo: zero movimento senza palla, fraseggio lento e scontato, sfera a Kvaratskhelia e segno della croce sperando che l'asso georgiano (perennemente triplicato) inventi qualcosa.

In questo Napoli sono tanti gli aspetti da correggere, a partire dall'apporto dei singoli: la catena di destra si è ormai completamente sfaldata, a partire da un Anguissa totalmente fuori condizione e lento di riflessi. Al camerunense si aggiungo un Di Lorenzo lontano parente del treno visto nelle annate precedenti ed un Politano che dopo il rinnovo non è riuscito a ritrovare le prestazioni della prima parte di stagione. Le cose, però, non migliorano nemmeno a sinistra: Mazzocchi ci mette animo ma è adattato ed è ben visibile che con il mancino non è a suo agio (divenendo prevedibile), così come Traorè che era all'esordio ed ancora lontano da una condizione accettabile. Resta solo il soldato Kvaratskhelia che da solo prova a caricarsi la squadra sulle spalle, dribblando, accentrandosi e provando ad uscire dalla consueta gabbia che ormai gli viene costruita intorno dagli avversari.

L'alternativa è il gioco centrale (ma il Genoa si è chiuso con grande ordine e densità), con un Simeone lasciato totalmente solo e praticamente mai servito dai compagni. Il risultato è così solo una conseguenza della pochezza mostrata da questo Napoli, capace di scuotersi solo a schemi (pochi) saltati e con la freschezza di chi in questo momento dimostra di avere un poco di gamba di più (Ngonge su tutti). Mazzarri non ha attenuanti, questo Napoli ha perso tutte le sue certezze e l'obiettivo Champions non può che restare solo un tenue miraggio...