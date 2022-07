Kvaratskhelia show con l'Anaune: doppietta, assist, un palo e serpentine da urlo, che debutto!

Eccezionale primo tempo di Kvaratskhelia che ha subito mostrato le sue qualità nei primi 45' di Napoli-Anaune Val di Non, prima amichevole stagionale degli azzurri. Il numero 77 è apparso subito coinvolto nella manovra della catena di sinistra con Mario Rui-Zielinski e senza esitazione, con tanta personalità: punta l'uomo, tenta dribbling e conclusioni. Ma lavora tanto anche per riconquistare palla e scambiare con i compagni: bello il suggerimento con uno scavino al 31' per Zielinski. Il tutto, condito da due gol e un assist nei primi 45'.

Ecco alcune azioni degne di nota nel corso del primo tempo di Kvaratskhelia che impreziosisce la sua partita con una doppietta e un assist:

Al 26’ arriva il primo gol con la maglia azzurra: percussione di Anguissa sulla destra, che serve in area Petagna, la punta la appoggia per Kvara che prende la mira e la piazza nell’angolino basso alla sinistra di Gionta, con un tiro a giro ma potente e preciso. Il secondo gol, quello della doppietta, arriva al 39’: ancora Anguissa lo serve in profondità in area, il georgiano scatta e con un pallonetto di prima batte Gionta.

Prima dei gol però anche l'assist per il primo gol della stagione, quello di Rrahmani: al 5’ infatti salta due uomini prima con un dribbling e poi con una finta, poi serve Rrahmani in area che deve solo fare il tap in vincente.

Colpisce anche un palo al 42’ con un tiro a giro: su assist al limite dell’area di Petagna, riceve palla, se la sistema, si accentra e tira. Ma il legno gli evita la tripletta.

Ma la prima serpentina di Kvaratskhelia è al minuto 4: salta due uomini in area e crossa per Petagna che però di testa non trova la porta: già in questa occasione, ovazione e applausi per il georgiano. Pochi minuti dopo ci riprova dopo uno scambio nello stretto: il georgiano si gira e calcia di prima, ma è centrale il tiro. Al 22’ invece se la porta sul destro in dribbling, poi finta e crossa di mancino per Petagna che manca la rete. L'ultima conclusione è proprio al 46', ma il portiere ribatte la conclusione in area".