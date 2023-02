Il destino regala una clamorosa coincidenza al Napoli di Spalletti

Da Empoli a Empoli, un anno dopo. Da quella rimonta shock, con psicodramma Meret a peggiorare la situazione, fino alla vittoria sontuosa di ieri allo stadio Castellani. Sembra passata una vita, ma in realtà non è trascorso neanche un anno tra le due partite in questione. Grazie ai 3 punti conquistati ieri in terra toscana, il Napoli ha potuto trascorrere la notte a +18 sull'Inter.

Un distacco che è stato confermato quest'oggi ad ora di pranzo, quando la squadra di Simone Inzaghi ha perso (di nuovo) a Bologna. Sotto il diluvio del Dall'Ara è bastato un gol di Orsolini per piegare la squadra vice campione d'Italia, con un Lautaro Martinez fortemente deluso nel post partita che ha tirato le orecchie ai suoi compagni ai microfoni delle Tv: "Così non andiamo da nessuna parte, siamo a -18 dal Napoli!", ha tuonato l'argentino.

Un distacco colossale alla 24°giornata, che proietta il Napoli alla vittoria dello Scudetto dopo 33 anni. Recuperare 18 punti in 14 partite risulta un'impresa ai limiti dell'impossibile per tutti, figuriamoci per le inseguitrici di questo Napoli che continuano a zoppicare vistosamente di partita in partita.

Ed ecco perché in città già si sta pensando sfogliando il calendario (in realtà ciò accade già da settimane, ma a +18 punti onestamente viene difficile non cadere in questa tentazione) a quale potrebbe essere il turno che regalerà il match point scudetto agli azzurri.

25esima giornata, 3 marzo - Napoli-Lazio

26esima giornata, 11 marzo - Napoli-Atalanta

27esima giornata, 19 marzo - Torino-Napoli

28 esima giornata, 2 aprile - Napoli-Milan

29esima giornata, 8 aprile - Lecce-Napoli

30esima giornata, 16 aprile - Napoli-Hellas Verona

31esima giornata, 23 aprile - Juventus-Napoli

32esima giornata, 30 aprile - Napoli-Salernitana

33esima giornata, 3 maggio - Udinese-Napoli

34esima giornata, 7 maggio - Napoli-Fiorentina

35esima giornata, 14 maggio - Monza-Napoli

36esima giornata, 21 maggio - Napoli-Inter

37esima giornata, 28 maggio - Bologna-Napoli

38esima giornata, 4 giugno - Napoli-Sampdoria

Questo il calendario delle prossime 14 sfide degli azzurri, e considerando un altro possibile passo falso dell'Inter (così come del Milan o della Roma che in caso di vittoria in questa 24° giornata si piazzerebbero a pari punti con i nerazzurri), il Napoli si ritroverebbe a poter clamorosamente festeggiare la vittoria dello scudetto il 22 o 23 aprile all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus alla 31° giornata (data definitiva ancora da delineare in vista della stesura degli anticipi e posticipi).

Un segno del destino che regalerebbe una vittoria indimenticabile a tutto il popolo napoletano. A tutto ciò, va aggiunto come curiosità/coincidenza che il famoso Juve-Napoli 0-1 con gol di Koulibaly del 2018 si giocò proprio il 22 aprile di quell'anno (tra l'altro da quel giorno il Napoli non ha più vinto allo Stadium contro i bianconeri). Se davvero il destino dovesse riservare questo clamoroso finale al film Scudetto di quest'anno, chissà cosa penseranno gli eroi di quella sera: Koulibaly, Mertens, Insigne, Jorginho, Albiol, Hamsik, Reina e tutti gli altri. Almeno in parte la loro annata dei 91 punti sarebbe ampiamente vendicata.

Coincidenze e possibili notti storiche a parte, la cosa certa è che difficilmente dimenticheremo questa stagione che il Napoli di Spalletti sta regalando a tutto il popolo partenopeo.