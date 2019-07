Napoli, sbrigati. Ti fregano James!

Calciomercato Napoli - E' da diverse settimane che si parla di James Rodriguez in orbita azzurra. Da diverse settimane si inizia a parlare anche del gradimento di James per la piazza azzurra. Passa il tempo e sembra ci sia davvero solo il Napoli sul colombiano. Il Manchester United l'avrebbe anche preso in ottica di uno scambio che avrebbe visto Pogba verso Madrid e lo stesso James ai Red Devils. Però sembra essere la volta buona per il Napoli che potrebbe accogliere uno dei talenti più puri del calcio mondiale, al netto dell'ultima stagione, vissuta tra alti e bassi al Bayern Monaco. James torna al Real Madrid per fine prestito e lo charme di Ancelotti, l'incidenza dell'Adidas (sponsor personale del calciatore) che si lega sempre di più al marchio Napoli, la possibilità di rilanciarsi dopo un'annata altalenante, e la voglia di vivere un'avventura da protagonista lascerebbero pensare che la pista Napoli sia la più calda. Ad una condizione però. Solo se il Real Madrid accettasse la formula studiata da De Laurentiis. Un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Real non ci sta, anche a fronte di diversi milioni di euro già spesi per il mercato e chiede tutto e subito. De Laurentiis aspetta, crede che nessuno piomberà sul colombiano e alla fine il suo amico, Perez, mollerà la presa lasciandolo al Napoli alle condizioni dettate dalla stessa dirigenza azzurra. Niente da fare, quest'oggi, dalla Colombia, è esplosa letteralmente la notizia dell'inserimento dell'Atletico Madrid sulla pista James. I Colchoneros avrebbero offerto al Real Madrid la stessa cifra che avrebbe dovuto sborsare il Bayern Monaco per riscattarlo: 42 mln di euro, senza prestiti nè diritti di riscatto.

James Rodriguez al Napoli? S'inserisce l'Atletico Madrid

James Rodriguez al Napoli, la strategia De Laurentiis non fa breccia

Quella di aspettare, da parte di De Laurentiis, non è andata a buon fine e può risultare quasi controproducente. Uno come James lo cercano, prima o poi. E c'era da aspettarsi che un club importante potesse andare a bussare alla porta del Real. Oggi è successo con l'Atletico, domani chissà. Per James o si stringe subito o se si apre ad un'asta per il Napoli diventa davvero dura. Non è detta l'ultima parola. A far la differenza potrebbe solo essere la volontà del calciatore che se dicesse 'Napoli e basta' potrebbe convincere Florentino Perez a dire sì agli azzurri. L'estate è lunga, ancora molto lunga.

RIPRODUZIONE RISERVATA