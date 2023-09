di Dino Viola

Spaesati, è questa la sensazione che si prova dopo il 2-2 in casa del Genoa. Dove è finita la squadra capace di produrre gioco e spettacolo sino a qualche mese fa? Ci si sente disorientati nel vedere un Napoli che affanna nel produrre azioni pericolose, degne di nota e che deve rincorrere una neo promossa, sotto di due gol.

Si avverte più di un disagio quando ci si ostina a cercare palla lunga su Osimhen, in mezzo ad un nuvolo di maglie avversarie. Interdetti, quando anche uno come Kvaratskhelia perde la pazienza al cambio, per far spazio a Zerbin nel momento di massimo sforzo della squadra, nel momento decisivo del match e col massimo rispetto per chi è subentrato. Il tutto sotto gli occhi dei vari Simeone o Lindstrom.

C'è stato spazio per un po' di catastrofismo in queste due settimane di sosta dopo i secondi 45 minuti con la Lazio: questi altri 90 minuti a Marassi non lo metteranno di certo a tacere. Si passeranno al setaccio le due azioni che hanno portato al gol la squadra di Gilardino. La scarsa attenzione sul calcio d'angolo e la marcatura troppo ballerina su Retegui: saranno inevitabili alcuni processi, perchè qualcosa non va per il verso giusto. La difesa non riconosce più i punti cardine e si ritrova disorientata anche difronte ad un gioco semplice come quello del Genoa: difesa e contropiede.

In mezzo al campo Zielinski va a corrente alterna ma caccia il coniglio dal cilindro. Lobotka rende meno in questa idea di gioco, c'è poco da riflettere. Chi è venuto meno è stato un pilastro come Anguissa: sta soffrendo il tipo di preparazione atletica? Con reparti così in difficoltà c'è molto da lavorare ma molto probabilmente non si è capito l'esatta dimensione del carico di lavoro: la prestazione di stasera lo ha moltiplicato per due.

E' la quarta di campionato, forse è presto per giudizi severi ma c'è un timore abbastanza forte. Ovvero, il timore è quello di aver in parte sbiadito lo spirito, l'anima e il gioco di una squadra spettacolare nel giro di pochi mesi per aver cambiato forse troppo, più di quanto si potesse pensare. E questo fa sentire un po' smarriti, ecco spaesati.

Garcia stasera è sulla bocca di tutti. Il dito viene puntato inevitabilmente sulla guida tecnica, come giusto che sia: ha diverse responsabilità di quello che si vede in campo. L'origine però di tanti cambiamenti, di rottura di un perfetto equilibrio scudettato, di certo non gli appartiene.

