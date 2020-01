SOCIAL...ISMO - Stavolta piange il piccolo Simone, Gattuso con Hysaj come Ercole e Lica! Insigne versione Picci del Trani e la scivolata via San Gennaro

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Napoli-Lazio Quarter-final-mazz Social...ism edition. Diciamolo, è forse la prima volta in stagione che a) giochiamo bene; b) le nostre ca**ate non si tramutano in sconfitte (Hysaj, ma cosa mi combini?) c) addirittura vinciamo e arriviamo in semifinale di Coppa Italia. E allora i social...isti son particolarmente ironici, perchè stavolta a scivolare non siam stati noi:

Rivediamolo al VAR l'errore di Immobile dal dischetto:

Rivediamo al VAR il rigore di Immobile#NapoliLazio pic.twitter.com/W2EFIzb6hn — Luigi Ferrara (@luigi85ferrara) January 21, 2020

Ma ecco svelato chi ha parato il rigore di Ciro Immobile facendo scivolare il bomber della Serie A e della Nazionale. Al rallenty si vede benissimo...

Non si capisce su cosa sia scivolato Immobile.

#NapoliLazio pic.twitter.com/LkN7cjtup4 — Rostokkio (@rostokkio) January 21, 2020

Finalmente una consolazione anche per lui, che ha pianto contro la Fiorentina allo stadio ma ha potuto gioire ieri sera (a proposito, Milik gli ha regalato una maglia con dedica! Bravi ragazzi): stiamo parlando del piccolo Mario. No, non Mario Rui... Anche se per qualcuno...

Questa volta è invece il piccolo Simone a piangere a fine partita... Il pallone è rotondo, dai! Semplicemente geniali i social...isti:

Che poi ha continuato a piangere anche in conferenza e ai microfoni Rai, ormai il suo dialetto ha fatto sì che il web lo rinominasse, per il suo ormai celebre ?"Dispiaze per i ragassi", Limone Inzaghi:

Dicevamo di Hysaj... Ci ha provato in tutti i modi a farci perdere anche stavolta! No, scherzi (?) a parte: provoca il rigore del possibile 1-1, viene ammonito. Poco dopo atterra Immobile a metà campo con seconda ammonizione e Napoli in 10. A causa di questo, ci arrivano immagini esclusivissime dallo spogliatoio azzurro a fine primo tempo (dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia). Altro che Ercole e Lica...

Finalmente Insigne s'è lasciato andare. Bello l'abbraccio col suo stadio, con la sua gente. Bellissimo il gol, soprattutto. Ma non se l'era passata benissimo nelle ultime settimane. E subito dopo la partita, come un dejavu, è subito in versione bomber Picci del Trani?:

Va detto, di nuovo protagonista in positivo è stato David Ospina. E' vero, tremo come una foglia al vento di Mykonos, ogni volta che giostra palla lì dietro col pressing avversario, ma se l'è cavata. Ma una frangia di social...isti la prende davvero a male:

io quando ospina ha la palla tra i piedi:#napolilazio pic.twitter.com/YOoaUb4yCE — rosss (@cararosss) January 21, 2020

E adesso la rubrica nella rubrica: come si esulta quando il Napoli segna? E che si fa quando il Napoli vince?

"Non siamo più abituati!", denunciano i social...isti affidatisi agli psicologi. Beh, questa la reazione del web sul tema caldo:

Il Napoli è così poco abituato a vincere che ha annunciato che per festeggiare andrà in ritiro.#NapoliLazio — Unfair Play (@unfair_play) January 21, 2020

Ma arriviamo alla genialata della settimana. I ragazzi di Napolism si superano alla grande. Ricordate la telecronaca di Victor Hugo Morales per il gol del secolo di Maradona con l'Argentina? Come dimenticarla. Beh, il gol di Insigne è di quelli belli-belli! E Napolism tocca una divinità, senza finire nella blasfemia ragazzi eh, si scherza. "Genio, genio, ta-ta-ta-ta-ta. E gooool!"

