SOCIAL...ISMO - Napoli versione Space Jam e lo shooting for Pampers, il film ducale "Mamma ho riperso l'aereo" e l'ultima vittoria dal binocolo

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Venghino, signori venghino. Ne abbiamo di tutte le specie! Questa settimana davvero non ci facciam mancare nulla. Con l'avvicendamento in panchina, scatenati i socialisti?. Partiamo, come sempre, dalla vigilia. Spuntano le immagini esclusivissime dell'addio della famiglia Ancelotti che lascia Napoli:

Ma subito dopo l'avvicendamento in panca è tempo della presentazione dei nuovi calendari. Di altissimo livello, diciamoci la verità. Forse anche troppo per il gusto di questa città? Sì, direi di sì. Perchè è bastato qualche frame dello shooting ed è subito pubblicità della marca di pannolini più famosa. Solo ironia o velata polemica all'atteggiamento di alcuni azzurri? Mi piace anche la seconda...

?

Ma prima del match eran tutti fiduciosi. Si sprecavano i confronti Genny Savastano - Ringhio, altro che "Ce ripigliammo tutto"...

Ma il mood di fine 2019 non sarà il solito. A Natale, ma anche a Capodanno si porta l'"a te e famiglia". Quest'anno, liberi dal 4-4-2 ancelottiano, l'augurio è solo uno...

Buon 433 a te e famiglia #NapoliParma — Anna Trieste (@annatrieste) December 14, 2019

Ma al 4', come una doccia gelida, arriva il gol di Kulusevski. A proposito, al di là del nome, ma che giocatore è il talento dell'Atalanta? Si muove fra la difesa del Napoli per 96' creando scompiglio e sempre pericolosità. La tattica di Koulibaly, dopo l'errore, è stata abbastanza evidente, dai.

#Koulibaly ha attinto dalla mia tattica...Fai na cazzata che manda in gol l'avversario? fai finta di esserti fatto male cosi c'hai la scusante. #NapoliParma — Max_883 (@Max_883) December 14, 2019

A casa Ancelotti intanto..

Urge una benedizione, qualcuno è drastico. Non cristiana, ovviamente...

Ma ad un certo punto sembra arrivare il miracolo. La rete di Arkadiusz Milik, con assist di Mertens? al 65' è in realtà poi solo una breve e magra consolazione: 10 presenze, 9 gol. Altro che purpo?...

Ma l'audio di bordocampo di Sky fa sorridere (ma a chi? Il fatto è piuttosto grave, ma in studio e in telecronaca si ride). Qualcuno del Parma, sull'1-1 (non sapevano mica che la vincevano!), chiede all'arbitro clemenza sul recupero: "Date poco recupero che abbiamo un aereo". Ed è subito film di Natale...

Mamma ho perso il recupero: sugli schermi natalizi di #NapoliParma — Quel Fabio Izzo (@fabioizzo6) December 14, 2019

Finisce così. E niente...

Io che aspettavo una vittoria del Napoli in campionato #NapoliParma pic.twitter.com/ztf1C51W4J — ilaria tufano (@ilaria_tufano) December 14, 2019

Finisce il match. Il Napoli sprofonda anche in classifica. Superati anche dal Parma stesso, più vicina la lotta salvezza che la zona Champions. Insomma, parte subito il ritornello della pubblicità Tim con Mina protagonista. Perchè il Napoli scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola, scivola... (da Napolism Clan)

Ma la verità, si sa, vien sempre a galla. Come alla fine di ogni puntata di Scooby Doo, smascherato il colpevole: non era Rino Gattuso sulla panchina del Napoli! Ma un nostalgico...

Ultima vittoria del Napoli in campionato datata 19 ottobre 2019, SSC Napoli-Verona 2-0. Ottava giornata. Insomma, non lamentiamoci poi se i bambini in tribuna fanno telescopi di carta per cercare l'ultima vittoria degli azzurri! Manco al binocolo...

Un Napoli versione Space Jam, chi non ha mai visto il celebre film/cartone con Michael Jordan e Bugs Bunny. Sembra che le creature provenienti dallo spazio abbiano rubato il talento ai campioni azzurri. Ma attendiamo il Jackson della situazione. Che sia The King Zlatan?

Ma la reaction definitiva è di quei geni di Perchè mi devo intossicare ogni domenica? Che poi incarnano a pieno lo spirito del social...ismo.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©