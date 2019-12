SOCIAL...ISMO - Le corna premonitrici e Reja alla Bruce Wayne, l'Ancelotti della Galleria Umberto e le ricerche Google di ADL

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Non ci resta che prenderla al ridere e scherzarci su. Con qualche sfottò e goliardata. Una situazione senza precedenti in casa Napoli, che poi a voler esser polemici a prendere in giro non sono solo gli adepti del social...ismo, ma anche qualcuno nelle dichiarazioni del post partita.

Partiamo come sempre dalla vigilia. Il compleanno di Nikola Maksimovic ha fatto molto discutere: pare, infatti, che siano stati in pochi a presenziare la festa del difensore serbo, fra gli altri Tommaso Starace, Tonelli e Hysaj. Aveva invitato tutti, anche lo staff. Insomma, se il compleanno di Nikola fosse un meme sarebbe sicuramente così:

E della vigilia è anche l'annuncio della SSC Napoli di una nuova iniziativa commerciale, molto interessante visto il periodo. Se intendo quello natalizio? Beh, non solo. Stiamo parlando del Monopoly targato SSC Napoli, con un imprevisto piuttosto comune ai giocatori (non del gioco da tavola, proprio i giocatori!):

(da SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

Ma la vigilia è segnata da un nome lanciato dai quotidiani che ha scatenato la sciatalgia, e la nostalgia, quelle più pure per i socialisti: l'ipotesi Edy Reja come traghettatore del Napoli lo trasforma immediatamente in Bruce Wayne che deve salvare la città. E non è Gotham City, ma la versione Batman di Reja è geniale!

Ma arrivialo al match. All'ingresso in campo, praticamente. Non devo aspettare troppo per trovare il vincitore di giornata! Un piccolo tifoso azzurro di Udine che si cautela dall'ennesima ipotetica sconfitta/pareggio con scaramanzia o un piccolo tifoso azzurro che sa che in campo ci sono Callejon-Mertens ed è subito alta infedeltà? Un gesto poetico in qualunque caso... Ma col senno del poi, anche premonitore...

Alla fine del primo tempo, sull'1-0 per l'Udinese, si provano a trovare soluzioni alternative ad un Napoli senza soluzioni. Che giochino contro qualcuno è palese, che non abbiano mordente pure. Ma contro chi? Il 4-4-2 ancelottiano o le multe e l'atteggiamento delaurentissiano?? E non è mica facile! E allora pensiamo a nuove soluzioni...

Ma colleghiamoci con De Laurentiis a fine primo tempo. Da esclusivissime nonché attendibili foto, si evincono le frasi più cercata dal presidente su Google...

Ma c'è anche chi non ha più soluzioni per questo Napoli. Un po' come il tecnico di Reggiolo. Da Twitter il poeta maledetto, che si tratti di Rimbaud o di Verlaine?

Di certo è difficile far peggio dei vari Mertens, Insigne, Callejon o lo stesso Lozano, ma nelle ultime uscite non hanno entusiasmato nemmeno le prestazioni di uno che è stato fra i 30 candidati al Pallone d'Oro. Koulibaly se non si sta svalutando poco ci manca, ed allora sotto Natale, dopo il Black Friday, il Ciber Monday la soluzione è presto fatta. Dopo le feste partono i saldi...

Ha fatto sorridere ed entra a pieno diritto nella storia azzurra l'espulsione no sense di Nikola Maksimovic che bisticcia con il guardalinee mentre è in fase di riscaldamento e viene espulso. Da fonti vicine al calciatore, ecco svelato il vero motivo della lite:

Una truffa. No, non stiamo parlando delle mosse di Carlo Ancelotti. O almeno non siamo noi a farlo. Ma parliamo del gioco più famoso a Napoli, anche con la variante campanelle. E qualcuno l'ha paragonato al 4-4-2 del tecnico di Reggiolo.

Finisce il match, nonostante il gol di Zielinski resta un pari inutile. Per la classifica, innanzitutto: tutti guardano al -17 dal primo posto, piuttosto bisognerebbe iniziare a guardarsi dalla manciata di punti che distano dalla zona salvezza. Passano inosservati i record di presenze di Callejon e Insigne?, ma non il vero record di Udinese-Napoli, quello di Raffaele:

Ma proviamo a sintetizzare Udinese-Napoli: c'è chi ha postato i tifosi in stile Mazzone da una parte e chi Carlo Ancelotti come l'orso della casa blu. Almeno questa sarebbe la speranza dei più, ma quella panchina sembra avere il miglior Attack di sempre...

Ma il vincitore di giornata, premio analogia del mese, arriva dal gruppo Facebook SSC Napoli - Operazione Sciatalgia. L'albero Carlo della Galleria Umberto I di Napoli. Da Rubacchio a Bollitacchio, via Twitter, scrive Andrea. Ma quest'anno stranamente l'albero solitamente rubato la prima notte e magicamente sparito è ancora lì, a dominare la galleria. Coincidenze? Io non credo.

Spin-off. Stamattina apro Spotify e primo in classifica e tendenze c'era una hit... Nulla da aggiungere...

