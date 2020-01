SOCIAL...ISMO - La soluzione Lourdes e Insigne al cinema con Hammammet! Ospina col Joystick spento e Fabián nella fase 'Ho mal di testa'

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Lazio-Napoli edition of Social...ism. Ma questa è la settimana dei nuovi acquisti, il primo si chiama Diego. No, non è Diego Armando Maradona. Nè il figlio Diego Jr, anche se potrebbe fare meglio di Fabián in cabina di regia. E nemmeno Diego Contento, l'altro Diego con origini italiane che gioca all'estero e fu accostato al Napoli. E' Diego Demme, capitano e leader del Lipsia, capoclassifica. "E ce lo danno a nuje?", napoletani increduli. Come sempre, siamo il popolo del "Ccà nisciuno è fesso". Vabbè, ma alla fine sempre Diego è. E per i socialisti (dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia) è subito...

Ma su Demme i socialisti si son davvero scatenati. Ricordate l'ultimo dinosauro, il cartone animato Denver? Bene, la sigla la ricordate? "Ti voglio bene... Demme!", ecco il video da Operazione Nostalgia:

Intanto in esclusiva spunta la frase, stile Dragon Ball, con cui Gattuso s'è convinto dopo la conversazione... in calabrese, con Diego Demme:

Intanto ecco la formazione ufficiale anti-Lazio. Gattuso ha scelto l'undici, "Perchè mi devo intossicare ogni domenica?" l'ha tradotti:

Inizia la partita con la solita vergogna del bel Paese: i cori anti-Napoli. Una costante in certi stadi, l'Olimpico è fra questi. Ma lasciatemelo dire, la mamma degli imbecilli è sempre incinta: il loro bomber, mister 22 gol in 23 partite finora, Ciro Immobile, non ci crederete ma è napoletano! Allora davvero dovete farvi curare.

Hanno un Napoletano che li ha portati in vetta ma inneggiano al Vesuvio.

Sciem è poco. — ULTRAMICI (@ULTRAMICI) January 11, 2020

Pronti, via! E accade la costante dei match con Ospina in campo. Diciamo che se agli scommettitori dessero la possibilità di puntarci soldi, sarebbero milionari. Qual è? Beh, l'infortunio alla testa! Ogni volta che gioca...

Niente ormai non è più un portiere, è una via di mezzo tra un personaggio della Marvel e uno STUNTMAN #ospina — Anna Trieste (@annatrieste) January 11, 2020

Primo tempo irriconoscibile di Fabian Ruiz. Diciamo che la sintesi perfetta è questa qui:

Fabian Ruiz in questo periodo sta così a terra che è lui a dire alla sua compagna di avere mal di testa. #LazioNapoli — Il Serpe loco™ (@sempreciro) January 11, 2020

Intanto a bordocampo c'è una gara nella gara, durata praticamente tutto il tempo: è quella di grida:

Bella gara di decibel a bordo campo tra Inzaghi e Gattuso#LazioNapoli — delinquentweet (@delinquentweet) January 11, 2020

Mi son dovuto documentare, da ignorante del genere. Ma certo che la somiglianza con la maglia del Napoli c'è! Si chiama PJ Masks: i Superpigiamini, il cartone animato per bambini, uno di loro ha il completo verde. Ed è subito...

ecco dove avevo già visto la maglia del napoli di stasera!#LazioNapoli #SerieATIM pic.twitter.com/TILmgsauBb — Prospetto Grezzo (@omegaman73) January 11, 2020

Poi all'improvviso succede lo straordinario, un irrefrenabile Hysaj (strano sì, ma tra i migliori in campo) protagonista con un doppio sombrero! Per alcuni roba da Inception, per altri, beh, è subito Cafù?:

Il doppio sombrero di Hysaj nemmeno nel remake di #Inception #LazioNapoli — Erre Ci (@raffamad81) January 11, 2020

Ma quando finalmente si intravedeva la luce in fondo al tunnel, lo 0-0 tenuto bene difensivamente con la Lazio, il palo di Zielinski e qualche buona occasione di Insigne facevano pensare a qualche punto racimolato sul campo dell'Olimpico, si è spento il Joystick di Ospina. Si sarà scaricato il controller, perchè quando riceve palla (Di Lorenzo completamente libero alla sua sinistra per ricevere lo scarico del portiere) fa un tocco di troppo, poi si immobilizza a protezione della sfera e Immobile ruba palla e fa 1-0. Un disastro.

Il momento in cui, a Ospina, si è spento il Joystick#Ospina #LazioNapoli pic.twitter.com/u4duHd0vFI — Manuel Guardasole (@MGuardasole) January 11, 2020

Nel post partita le reazioni dei socialisti si sprecano. Tre, fra le più belle. Partiamo da Ospina versione Andreotti dalla Perego, old but gold. Signor Ospina? Signor Ospina?

Quello di Ospina è l'ennesimo autogol delle ultime settimane, o se vogliamo assist all'avversario. Uno può succedere, due pure, quattro o cinque sono un serio problema da affrontare. Intanto i socialisti, che son dei gran lungimiranti, guardano già al futuro prossimo:

Intanto SKY ha lanciato la serie The New Pope. E il parallelismo col Napoli, per il vignettista Danilo Pergamo, sta tutto qua:

Ma vi è anche una frangia più catastrofista, che non vede ormai alcun'altra soluzione che questa: gira da diverse ore sui social (vecchia la foto, ma attualissima la situazione), il pellegrinaggio di gruppo, di squadra direi. Dove? Beh, la Madonna di Lourdes potrebbe bastare...

OFF-TOPIC - Intanto al cinema è arrivato Hammamet. No, non è un film su Lorenzo Insigne che insulta Elseid Hysaj perchè gli fa cascare il caffè. E' la storia di Craxi, che dopo l'inchiesta Mani Pulite? si rifugia nella città tunisina che dà il nome al film. Certo, l'attaccante azzurro chiederà i danni d'immagine. Chissà quante volte l'avrà pensata quell'espressione nella sua testa nelle ultime ore con diversi destinatari, lui che è fra quelli che han dato tutto ieri all'Olimpico. Quel che è sicuro, è che se fosse vi fosse un film di Lorenzo si chiamerebbe certamente così...

