SOCIAL...ISMO - Il Callejon di Rimbaud e il murales di San Gennaro Gattuso, l'evoluzione Pokemon di Maksimovic e Sgarbi sul calciomercato

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Napoli-SPAL edition. Prima di arrivare al match, questa settimana fra i meme spopola l'"abbiamo", un meme in cui ad una frase che sembra appartenere ad un soggetto singolo, vi si inserisce qualcun altro a prendersi il "merito" o il "premio". Potevan mai farsi mancare la versione sul Napoli?

Intanto si parla già di mercato, di rinnovi, di conferme e di calciatori da cedere. E nella settimana del caso Sgarbi, segnano Petagna, Lozano e Younes. Se ci mettiamo poi le buone prestazioni di Lobotka ed Elmas e l'exploit di uno come Maksimovic, verrebbe di reagire, come fatto con Sgarbi, con chi è sempre pronto, alla prima occasione, a lanciare la solita frase: "E se era buono, ce lo davano a noi?". Quante volte l'avete sentita?

A proposito di Maksimovic. I social...isti amanti dei Pokemon l'han fatto evolvere! (da Napolism Clan)

Inizia il match, subito critiche extra-campo a Di Biagio. Dalla maglia bianca al lucido, non son stati buonissimi col tecnico della SPAL?...

Di Biagio si è presentato al San Paolo con la canottiera "Fruit of the Loom". Tre pezzi diecimila lire.#NapoliSpal #SerieA — Diego Catalano (@diegocatalano77) June 28, 2020

Ma l'allenatore della Spal è Giorgio Mastrota? #NapoliSpal? — Wolfango (@Wolfango83) June 28, 2020

Segna Mertens, e i social..isti invocano "Ciro" in tutte le salse sui social. Ma dopo un palo di Insigne arriva il pari di Petagna che (non esulta ma) gela per pochi istanti una delle migliori prestazioni degli azzurri (è anche vero che l'avversario non era all'altezza). C'è chi l'ha presa con filosofia, chi meno... Molto meno...

Callejon raddoppia con il suo solito movimento, ma lo rivedremo super protagonista di questa puntata si SOCIAL...ISMO più tardi. A chiusura di primo tempo, segna Insigne ma il gol è viziato (forse) da un fuorigioco di Dries Mertens. Non prontissima la regia SKY a mostrare le immagini, il web insorge così:

non ce ne frega nulla del fatto che voi a sky abbiate visto le immagini del fuorigioco se poi a noi non le mostrate#NapoliSpal pic.twitter.com/sk3bAQw2LD — ???.? (@_svnflower__) June 28, 2020

Ma a Sky si fanno perdonare subito con delle immagini super esclusive (si scherza!) della reazione di Insigne? agli episodi avversi:

Grazie a Sky abbiamo un’anteprima di Insigne, dopo il palo e il fuorigioco, all’interno degli spogliatoi#NapoliSpal pic.twitter.com/uZyLxrqUDM — sì ma bugo? (@alessiaxtrash) June 28, 2020

Ma il primo tempo è condito da buoni cross di Hysaj, che nel secondo tempo indosserà anche la fascia di capitano. Social...isti sempre scatenati con l'albanese, ma possiamo dirlo che, da calciatore di sistema, rende? E adesso sembra possibile anche il rinnovo. Ma basta esser seri, scuole aperte per i cross e "Scandola" di Bastianich per la fascia!

Cross buono di Hysaj, domani scuole chiuse a Napoli#NapoliSpal — Saa?? (@Salvatore99_) June 28, 2020

Nella ripresa, ancora un'altra chance, la seconda consecutiva, a Lozano da parte di Gennaro Gattuso. E l'estate 2020 in Messico sta già prendendo forma:

Ma ecco il momento più bello della serata. L'espressione di Callejon, abbastanza provato a terra, è diventato il meme del giorno senza dubbio. Dalla versione "Rimbaud - Ofelia taglia dietro la difesa", (da Napolism Clan)

alla reazione più classica del marito napoletano quando, in pieno pomeriggio di domenica, la moglie napoletana ti propone:

passando per il momento in cui il vostro capo vi nega le ferie,

Ma la versione definitiva è quella di Fake Napoli: è da Oscar!

Ma, in sintesi, quante cose sono accadute in questo Napoli-SPAL? Tante, da far dubitare anche della data dei Maya!

-Callejon che segna dopo non so quante partite

-Hysaj che azzecca 2 cross

-Lozano che gioca per 2 partite di fila

-Younes che entra e segna

-Manolas e Ghoulam che risorgono

I Maya hanno sbagliato data, è oggi la fine del mondo

#NapoliSpal — sì ma bugo? (@alessiaxtrash) June 28, 2020

Concludiamo con un altro capolavoro firmato Fake Napoli. Poco da aggiungere. "Giocherete tutti", l'ha detto e l'ha fatto Gennaro Gattuso. Che ha conquistato tutti: De Laurentiis, tifosi, calciatori e ambiente tutto. Parlano per lui i risultati. E pare che Jorit abbia modificato la sua opera del centro storico...

