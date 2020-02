SOCIAL...ISMO - Fabian Inler e i cani di Chancellor, l'ammutinamento Caressa, la risposta di Messi alla voce Napoli e l'esclusivo audio VAR!

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Brescia-Napoli Social...ism edition. Una vittoria non entusiasmante per la prestazione, ma cruciale per il cammino sotto Gattuso. Tre punti che smuovono la classifica del Napoli, che finalmente intravede l'Europa e di avvicinamento a Napoli-Barcellona. Ma torniamo (poco) seri: vi siete scatenati, ormai i seguaci del Social...ismo sono infiniti. Così come i meme!

Partiamo come sempre con gli eventi pre-match, con quel che succede prima della gara. Sì, il film di De Laurentiis con Verdone. Come facevate a saperlo? Si son scatenati a memare con le foto di CalcioNapoli24 Protagonista, prima di tutto Kostas Manolas: arriva al cinema e le facce che fa sembran quando il compagno di classe che ti sta un po' sulle balle ti chiede di sederti al suo fianco in gita...

Ma ad una settimana da San Valentino, c'è ancora spazio per l'amore. Vi auguro un/una fidanzato/a che vi guardi come Mario Rui al The Space... (da Napolism Clan)

CAPITOLO DICHIARAZIONI DA SOGNO - Torna la serie più amata dai social..isti. Questa volta a parlare, al Mundo Deportivo, è stato Leo Messi. Voleva da tempo giocare al San Paolo, di Napoli ha parlato col Pocho, e bla bla bla. Ma quello che più ci interessa è quella notizia lanciata da Bellavia: Leo, cosa ne pensi? (da SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

Eccoci al match. Formazioni ufficiali e come prevedibile Lozano out. E come prevedibile... "Mite al Chucky Gatusso" è il trend nei commenti. Questa volta, Gattuso non ha resistito e ha reagito alla Troisi (come potevo non citarlo, pochi giorni fa, il 19 febbraio, avrebbe compiuto 67 anni):

Dicevamo di Lozano... Dicevamo delle dichiarazioni della veridicità discutibile... Ed ecco che torna a parlare un ex Napoli. Sì, proprio Edu Vargas? che difende (beh, non sappiamo poi quanto) l'attaccante messicano:

Arriviamo alla partita, il primo tempo sarà così noioso che i nostri adepti si perdono in fantasiose somiglianze. Ma perché, per voi il talento del Brescia è o non è Kylo Ren di Star Wars??

Oh, mamma mia. Ma ci sono Caressa e Bergomi in telecronaca! Ed ora? Come farsi la croce con la mano storta prima di una gara che sai essere delicata! Non lo dico io, certo, ma migliaia di commenti via Twitter. Che poi, detto fra di noi, tanto chi ci legge, ma di una noiosità è diventata la sua telecronaca... Oltre ai mille scambi di persona, commenti a caso e ostinata volontà di dimostrare competenza in tema di regolamento. Fabio, non ce ne volere, resterai sempre: "Andiamo a Berlino, Beppe!", ma ora è forse tempo di lasciar spazio...

Il Napoli domina 25', prende una traversa con Mertens ma sulla prima occasione del Brescia da corner arriva il gol di Chancellor. Lo sintetizziamo così.

Non perfetto in occasione del gol David Ospina. Si scatenano in vena polemica, chiedendo Meret, i tifosi napoletani via social. Come? E' Carnevale, travestendosi da messicani! Metodo Lozano:

Il primo tempo finisce così, e fra qualche social...ista? ottimista vi eran quelli che, rifacendosi alle parole di Gattuso? in conferenza, hanno iniziato a vedere tutto nero...

Ma all'improvviso, dopo soli 3' da inizio ripresa, succede l'incredibile. L'incalcolabile. Un girone e più dopo, un rigore per il Napoli? Sarà uno scherzo, non lo fischierà Orsato. Sì, dai: tutto ok. Orsato grida a ripetizione: "L'ha presa con la gamba", agli azzurri che in campo si lamentavano per il fallo di mano di Mateju in area. E in super esclusiva, abbiamo il dialogo fra Orsato e il VAR: (da SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

C'è chi grida al miracolo, chi non può crederci e pensava il rigore fosse soltanto mitologia, ma Orsato va davvero al VAR. Gattuso incredulo, non aveva mai visto nulla prima:

Ma i più perplessi, da casa, davanti alla tv, sono i social...isti. Che ormai avevano iniziato a confondere anche quali fossero le vere regole in Serie A. E alla vista di Insigne dal dischetto, non si contengono più (da Napolism Clan):

Ma perché trascurare la reazione di Orsato, avendo in esclusiva l'Orsato cam? Si scherza, su...

Tutta l'allegria di Orsato mentre dopo aver guardato al VAR deve per forza darci il rigore #BresciaNapoli pic.twitter.com/gMNkjUwXnS — Cristiano Juntoly (@DSJuntoly) February 22, 2020

Ma la serata dei tifosi è scossa da un secondo e repentino evento. L'ha fatto di nuovo! Dopo Milano, Fabian Ruiz disegna una traiettoria perfetta per battere il portiere e al 54', dopo soli 4 minuti dal gol di Insigne dal dischetto, segna il 2-1. Come ho reagito io al gol di Fabián:

Come ha reagito il tifoso medio napoletano al gol di Fabián:

Come ha reagito Manolas al gol di Fabián, Checco Zalone docet:

Quando dopo mesi disastrosi, Fabián Ruiz torna a fare gol pazzeschi:#BresciaNapoli pic.twitter.com/hHDhdbQgtJ — Cristiano Juntoly (@DSJuntoly) February 22, 2020

Come ha reagito Mertens, da vrenzola con "strascino", al gol di Fabián: (da Napolism Clan)

E a questo punto, già che ci siamo, come ha reagito mia madre, che di passaggio in salone, ha sentito del cambio al 65' di Skrabb al posto di Bjarnason?...

L'aveva messa dentro anche Dries Mertens per il 3-1. Che gli avrebbe fatto raggiungere il traguardo di gol di Marek Hamsik, che detiene il record di gol con la maglia azzurra. Ma il fuorigioco è evidente e Orsato annulla. Non possiamo mostrarvi le immagini della Lega, ma più o meno è andata così:

La gara termina così, con gli ultimi venti minuti di sofferenza per il Napoli. A proposito, ragazzi, ma Balotelli? Qualcuno ha visto Mario??

Ballotelli in campo = io il mese di maggio a scuola il I anno di liceo #BresciaNapoli — Anna (@Lumacaelettrica) February 21, 2020

Un'altra ottima prestazione della coppia Koulibaly-Alb... Ehm, scusate, della coppia Manolas-Maksimovic. Kalidou non è ancora al meglio, non è ancora pronto e verosimilmente salterà anche il Barcellona. Tutti si chiedono il perché del ritardo di condizione, noi abbiamo scoperto il vero motivo: (da Intossicati Uniti)

STAVOLTA SIAMO SERI - La mamma degli imbecilli è sempre incinta, purtroppo non lo è da meno quella di alcuni tifosi. Napoletano Coronavirus, oltre a non significare nulla, è la dimostrazione che quella fetta di tifosi bresciani non è razzista, è semplicemente frustrata. Non meritano commenti né importanza, per questo, dalla matita di quel genio di Danilo Pergamo che commenta con un "EVOLVETEVI", la miglior risposta al coro del Rigamonti:

RIPRODUZIONE RISERVATA ©