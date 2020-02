SOCIAL...ISMO - Caressa-Bergomi meme alla Escobar, Quagliarella come Shakira al Super Bowl! La storia fake di Petagna e la somiglianza Elmas-Heidi

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Sampdoria-Napoli Social...ism edition. Al match arriviamo subito, ma questa è stata la settimana di chiusura del mercato e dell'approdo in azzurro di Andrea Petagna. Un mese ricco di notizie, di "è fatta", "firma subito ma poi viene a giugno", "ha detto 'no' al Napoli" e tanto altro. Indiscrezioni, notizie, dichiarazioni di agenti. Insomma, non se ne poteva più dai, non è un caso se i social...isti (ironicamente) non si fidano più nemmeno degli annunci ufficiali... Lo ammetto, questo semplice "fonte?" mi ha fatto morir dal ridere:

Nell'epoca dei social, molto spesso capita di imbattersi in dichiarazioni fake, annunci fasulli e parole che dalla bocca di un calciatore non sono mai realmente uscite. Queste ne sono un esempio, ma sarebbe bellissimo fossero vere. W i social...isti!

Ma è stata la settimana anche delle polemiche per il prezzo dei biglietti di Napoli-Barcellona. I più pessimisti, convinti che quella coi blaugrana sarà la prima e ultima dell'anno, han già lanciato il mini-abbonamento per le gare di Champions del 2020...

Ma non solo, perchè siamo avanti. Son già pubbliche anche le tariffe dei parcheggi abusivi per il big match:

Qualcuno poi in questi giorni ha addirittura dedicato un articolo alle 5 esultanze diverse di CR7 finora in bianconero. Ma allora perchè non dedicare spazio alle esultanze in maglia azzurra di Inacio Pià? Par condicio...

Ma eccoci finalmente al fischio d'inizio. Con una scelta cromatica per la maglia del Napoli al Marassi rivedibile. Beh, sicuramente i daltonici avran protestato...

Ua cu sti magliett verd par ca sta iucann sol a Sampdoria #SampNapoli — NapoliVHS (@NapoliVhs) February 3, 2020

16 minuti e subito due gol. Non era mai successo prima in stagione. Ragazzi, però, dai, un po' di rispetto per chi non era abituato... Poi ad un certo punto, un po' come il Festival di Sanremo, a cadenza annuale, arriva la prodezza di Quagliarella contro il Napoli. Chi l'ha presa con filosofia ha citato e deviato una citazione di Albert Einstein, chi ha visto il Super Bowl l'ha immaginato esultare come Shakira:

Due cose sono certe: la morte e i goal fenomenali di Quagliarella contro il Napoli. E sulla prima ho ancora dei dubbi. #SampNapoli — ilaria tufano (@ilaria_tufano) February 3, 2020

Protagonista del primo tempo, non solo per il gol, ma anche per la grinta messa in campo, e quasi sfiora la rissa per una semplice rimessa laterale, è Eljif Elmas. L'avete riconosciuto, no? Per i social..isti non v'è dubbio: ha un passato nei cartoni animati!

Dopo Quagliarella, su rigore, realizza anche Gabbiadini. Doppio ex, diciamo La rivolta delle ex. E l'amico Mario non ce l'ha fatta più:

Per il Napoli è sempre Pasqua , riusciamo a resuscitare tutti #SampNapoli — Mario (@ilanna63) February 3, 2020

La rialza Diego Demme, al terzo gol in carriera. Coronavirus, non ti temiamo!

#Demme l'hanno fatto viaggiare da solo per non mischiare l'influenza ai compagni, poi fa gol e quasi se lo limonano ? direi tutti contagiati, ma chi se ne frega ??? #SampNapoli #ForzaNapoliSempre — Paolo Bramante (@paolo_bramante) February 3, 2020

Mertens chiamato Insigne, Insigne confuso con Mario Rui, Hysaj e Callejon scambiati l'uno per l'altro. Ma soprattutto la morte nel cuore ai gol del Napoli, con esultanze strozzate in gola. Ben diverse, quelle sulle reti di Quagliarella e Gabbiadini. Insomma, vi ho riassunto il social...ismo pensiero riguardo la telecronaca di Caressa, con Bergomi, di Samp-Napoli. Si son scatenati via social (per metter tutti i commenti non sarebbe bastato un editoriale):

Live Bergomi e Caressa al gol di Demme#SampNapoli pic.twitter.com/jYBQ2c6XK4 — Luce Rosselli (@LuceRosselli) February 3, 2020

Dries Mertens la chiude, è 4-2 per gli azzurri a Genova. La terza vittoria consecutiva per Gattuso che però per problemi familiari non prende parte alle interviste post-partita. C'è il vice Riccio, ed è subito... (dal gruppo SSC Napoli - Operazione Sciatalgia)

Sui cori beceri e vergognosi, ritengo che maggior spazio gli diamo a questi imbecilli più son felici. La risposta, senza dargli nemmeno troppo peso perché ormai ci fan sorridere per l'invidia (e la stupidità, i napoletani si catapultarono in aiuto dopo il crollo del Ponte Morandi), è racchiusa in questo semplice tweet, per dirla alla De Sica-Boldi:

RIPRODUZIONE RISERVATA ©