SOCIAL...ISMO - Al-Thani, vinci solo tu! La dedica di Marracash a Milik, il comunicato di Pikachu vs Malcuit e il remake di Elmas

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Sosta per la Serie A, ma non per i fedelissimi del social...ismo che non vanno mai in vacanza. Anzi, approfittando della sosta per le nazionali si passa dal sempre verde discorso ammutinamento ai nazionali passando per l'ipotesi sceicco e gli sviluppi del silenzio stampa. Ma andiamo con ordine.

Perchè a inizio settimana scorsa è spuntata la possibilità di acquisizione del Napoli da parte della famiglia Al-Thani. Quale miglior occasione per scatenare il social...ismo? "Sono io il vostro sceicco", direbbero da Los Angeles. C'è poi chi ha già prolungato la permanenza napoletana di Carlo Ancelotti, con l'eventuale nuovo patron del club. Gesto della pistola, come ormai un anno e mezzo fa, e si riparte. Pronti per vincere? Altroché! Geniale (dal gruppo Facebook SSC Napoli - Operazione Sciatalgia) l'amico Emmanuele:

Ed è per questo pessimismo cronico che i tifosi si son già portati avanti col lavoro: insomma, non c'è bisogno di traduzione...

Chiariamoci, il contatto con la famiglia Al-Thani c'è stato. Non così recentemente (e con i dubbi degli sceicchi di investire in un club senza stadio e altre proprietà), per questo, al momento, l'unico sceicco passato per queste zone è il principe della risata...

In esclusiva le prime immagini di Al-Thani! Lo #sceicco che vuole acquistare il #Napoli pic.twitter.com/Y1PFaVv5NO — Matteo Scarpellini (@Teogooner) November 13, 2019

E' ritornato praticamente subito dal ritiro della Nazionale per un problema serio, Arkadiusz Milik. I tifosi han voluto mostrargli tutta la vicinanza, dedicandogli un brano dal nuovo album di Marracash. Per chi non lo sapesse, ogni singolo dedicato ad una parte del corpo. E l'associazione è quasi automatica...

Ma l'argomento cardine resta l'ammutinamento, guai a lasciarlo all'angolo. Soprattutto perchè fra multe, sanzioni, fratture, c'è chi ci fa sognare raccontandoci una storia. La speranza è che finisca diversamente, ma la versione Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo dei beniamini azzurri fa sicuramente molto sorridere. L'abbandono del Sarrismo, 'Un giorno all'improvviso', e "infine" le cessioni. Mica troppo lontano dalla realtà...

Ma avviciniamoci agli ultimi giorni e la questione Elmas. La sensazione di figli e figliastri resterà irrisolta. Un comunicato (beh, in realtà troppo definirlo tale: un tweet) che ha fatto discutere e dividere. Sì, perchè sebbene Mertens (sull'infortunio), Koulibaly (messaggio d'amore a Napoli) e non solo abbiano utilizzato i social per dire la loro nonostante il silenzio stampa, Elmas sarebbe in buona compagnia se la regola fosse uguale per tutti. A parlare del 'mondo Napoli' han partecipato Hysaj (su interesse Roma e futuro al Napoli) e Mario Rui (rispondendo solo su Ancelotti). Confusione. Ma torniamo poco seri, c'è chi cita (l'indifferenza di) Troisi...

Ma facit e serje !! pic.twitter.com/Ur6o1sWdi1 — GnoccaDelSud (@gnoccadelsud) November 16, 2019

E chi riscrive la storia conosciuta da chiunque bazzichi sui social, con Eljif Elmas protagonista di un ?remake: il celebre video e la celebre frase "Nun to' negà" è presto fatto, "Nun to' nELMAS"!

Ultim'ora su Mario Rui, a proposito di multe. Approfittando della panchina col Portogallo e dovendo pagare le sanzioni del club, è stato beccato dai tifosi ad arrotondare con le comparsate a Rai 1. Eccolo qui, mentre prova a non farsi sgamare (per questioni di diritti d'immagine, ovviamente)... Ma il vigile di Aldo, Giovanni e Giacomo, assoldato dal club, lo beccherà...

Ma a concludere una settimana senza Serie A, ma comunque sciatalgica, ci pensa il sabato sera di Kevin Malcuit, beccato al McDonald's in Tangenziale a Napoli da alcuni tifosi. Vestito come quando ti citofona il postino per una raccomandata. PS: comunicato via Twitter di Pikachu, gli ha chiesto i danni d'immagine. Scherziamo, Kevin: ti amiamo anche così.

