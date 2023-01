Inter-Napoli match da Oscar: vincerà chi ha il miglior 'regista'

Si avvicina la ripresa del campionato.

A San Siro andrà in scena Inter-Napoli: un inizio con i fuochi d'artificio come da tradizione

Tanti gli interrogativi e i dubbi dopo la lunghissima pausa mondiale, ma una certezza: avrà la meglio chi farà la partita.

Seppure il Napoli non ne ha la necessità di classifica, gli azzurri hanno nel loro profilo genetico cercare di prendere il possesso del gioco.

L'Inter, invece, ha bisogno di una vittoria per provare a rientrare nel discorso Scudetto.

Tutto, quindi, passerà per i piedi di chi il gioco lo deve tessere.

Da una parte, forse il miglior regista del campionato, Stanislav Lobotka. Dall'altra la sorpresa in quel ruolo, il turco Hakan Calhanoglu, chiamato ad abbassare il suo consueto raggio d'azione per sostituire Marcelo Brozovic che salterà per infortunio anche la super sfida di San Siro contro gli azzurri.

Stanislav Lobotka con la maglia del Napoli

Lobotka-Calhanoglu: una sfida tre registi

Due calciatori che al pallone danno del tu e che saranno chiamati a trovare la chiave per uscire dal pressing avversario dando inizio all'azione.

Tutto, o quasi si giocherà in quella zona di campo. Dove si dovranno correre i rischi giusti, dove si dovrà giocare con coraggio e lucidità, senza fretta e senza paura.

Necessario mantenere il possesso palla, dare ritmo ai compagni e guadagnare metri. Portare l'inerzia del gioco dalla propria parte aspettando il varco giusto e tenendo gli avversari lontani dalla propria trequarti sarà fondamentale.



Inutile dire che molto faranno i movimenti dei compagni che dovranno facilitare le giocate del regista, o farsi vedere qualora quest'ultimo sia effettivamente impossibilitato a ricevere palla.

Calhanoglu con la maglia dell'Inter

Che Calhanoglu non sia un esperto del ruolo può essere un vantaggio per il Napoli, anche se il turco non ha fatto certamente rimpiangere Brozovic prima della pausa, tanto da mettere in dubbio le gerarchie di Inzaghi in quella posizione.

I presupposti perchè Inter-Napoli sia un film da Oscar ci sono tutti, la differenza la farà il miglior regista.