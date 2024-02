Il click mentale del Napoli ha un minuto ben preciso

Notizie Napoli calcio. Il Napoli rialza la testa e travolge per 6-1 il Sassuolo, regalando la prima vittoria sulla panchina azzurra a mister Calzona. Una partita dominata dalla squadra partenopea, capaci di rimontare l'iniziale vantaggio dei padroni di casa.

E' il minuto 17 e Racic punisce dal limite dell'area segnando l'1-0 per il Sassuolo: sembra l'inizio dell'ennesima giornata nera di una stagione da dimenticare ed invece è in quel preciso momento che qualcosa scatta nella mente dei giocatori del Napoli. Niente paura, si continua a giocare come vuole Calzona ed i fantasmi del passato vengono spazzati via: Rrahmani pareggia, Osimhen la ribalta con il resto che è storia fino a chiudere il set tennistico con la doppietta di Kvaratskhelia.

La grande differenza è stata questa: un Napoli finalmente tranquillo anche nella difficoltà, consapevole dei propri mezzi e delle proprie qualità tecniche. Il vero click li si è visto a livello mentale ed è un primo step fondamentale se si vuole sognare la grande rimonta Champions...