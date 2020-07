Il Ci devo pensare non sarà mai un sì convinto

E' un po' come, quando da bambini, la ragazzina o il ragazzino di turno vi diceva 'Ci devo pensare, ho bisogno di tempo'. In realtà non vi voleva, o comunque aveva degli enormi dubbi tanto da rischiare di non potervi avere più. E' ciò che sta accadendo ad Osimhen ed il Napoli. Forti le pressioni del club azzurro sull'attaccante nigeriano del Lille. Prima è stato invitato a guardare coi suoi occhi la vivibilità di Napoli ed ad assaggiare le squisitezze della gastronomia campana, poi è stato portato in giro per il golfo facendo tappa in uno dei posti più belli della regione, Capri. De Laurentiis ha voluto incontrarlo di persona per provare a convincerlo riguardo il suo possibile arrivo a Napoli, dopo che Gattuso ha provato ad ipnotizzarlo mostrandogli un panorama e dicendogli 'Guarda qui, fidati che è stupendo'.

Una corte spietata del Napoli per Osimhen. Grande attaccante, è una delle sorprese del calcio europeo sbocciate in stagione. Però già il fatto che vada convinto lascia un po' d'amaro in bocca. Convincere qualcuno presuppone il fatto che questo qualcuno non sia così entusiasta di accettare la proposta.

Per uno come Osimhen la piazza di Napoli dovrebbe essere una ghiotta occasione da prendere al volo, lui che gioca nel Lille e non nel Barcellona. Evidentemente c'è qualche altra ipotesi sotto i dubbi che attanagliano il centravanti. Forse c'è qualche squadra che gli sta facendo la corte in segreto senza sventolare ai quattro venti la trattativa. E questa ipotetica squadra potrebbe essere la causa dei tentennamenti di Osimhen. Ci auguriamo sia una squadra superiore al Napoli, almeno...

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

