Gattusismo e il trionfo della banalità: Rino non ha bisogno di etichette per conquistarsi Napoli

Ultimissime Napoli - La moda di utilizzare la desinenza -ismo per indicare una nuova dottrina calcistica inizia un po' a stare sulle scatole. E' un modo banale per descrivere un qualcosa che in realtà è astratto. Una moda di cui francamente non se ne sente il bisogno. A Napoli è esploso magicamente il termine "Gattusismo". Per alcuni dovrebbe essere un elogio all'allenatore di Schiavonea, ma nel concreto significa dargli del limitato. La forza di Rino, in questi mesi partenopei, è stata quella di dare alla squadra più modalità di gioco per vincere le partite. In campo vediamo una formazione che sa interpretare più spartiti tattici nell'arco della gara senza balbettare se dimentica la solita poesia a memoria che in passato gli veniva ripetuta dal lunedì al venerdì. Il Napoli oggi sa giocare di ripartenza, ma anche con un fraseggio efficace senza crogiolarsi in record di passaggi consecutivi senza andare a colpire la porta. Le etichette sono sempre state esorcizzate da Gattuso: non le vuole e guai a parlargli di 'Gattusismo' perché si rischia di fare la fine di Hamsik in uno storico Milan-Napoli quando Ringhio gli andò a muso duro in faccia.

L'allenatore del Napoli non ha bisogno di fondare una sorta di movimento calcistico per guadagnarsi consensi ed usarli a suo piacimento quando un giorno pianificherà la fuga. Non è nel suo DNA perché ha costruito una carriera sull'umiltà e sulla schiettezza nei rapporti con dirigenza e tifoseria senza frasi di circostanza. Questo suo approccio ha portato effetti benefici anche nello spogliatoio. Tutti sono coinvolti, nessuno potrà dire di essere stato escluso al termine di questa annata. Lucio Dalla cantava "L'impresa eccezionale è essere normale". Rino lo è senza per forza avere partiti stampa o social. Non scimiottate termini del passato per definire un'idea di calcio. Basta con il qualinqu...ismo.

