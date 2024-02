I migliori dieci minuti della stagione del Napoli

Ultime notizie Napoli - I dieci minuti tra il primo ed il terzo gol del Napoli sono stati i migliori della stagione azzurra? In mezzo al marasma di tre allenatori, due esoneri, infortuni, squalifiche, assenze, uno squarcio di luce.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Il Sassuolo permette alla squadra di Calzona di fare tantissime cose, ma questo non deve essere assolutamente un parametro per non dare giustizia a ciò di buono che si è visto. Solo nel primo tempo 13 tiri, 4 nello specchio, 3 gol, 70% di possesso palla, stabilmente nella metà campo avversaria. Chiudendo con 27 tiri, 9 nello specchio, 6 gol, possesso al 72%, 717 passsaggi tentati e 655 completati. Una sensazione di dominio devastante.

È rassicurante vedere il Napoli non smettere di attaccare nella ripresa, trovando altri tre gol e potendone fare ancora altri. È bello vedere un pressing alto che induce il Sassuolo all’errore, al regalo vero e proprio, così come induce belle sensazioni l’attacco in verticale tra le linee.

Da capire quanto questo massacro calcistico sia da imputare anche al Sassuolo, ma in vista di Juventus e Barcellona ci sono tanti segnali tecnici e tattici che fanno ben sperare. Così come i sorrisi sui volti degli azzurri, per una volta liberati dalla morsa di un grigiore che ha fatto da padrone quest’anno. La stagione poteva finire stasera, e invece la lotta continua.