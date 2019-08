Gli sforzi di De Laurentiis sul mercato e lo stadio degno di questo nome: il San Paolo può tornare ad essere il 12esimo

Ultime Calcio Napoli. Si parte sempre dal mercato, vero. Ma quest’anno gli ingredienti per un ritorno al San Paolo ci sono tutti. Lo stadio di Fuorigrotta può di nuovo essere un fattore vincente. Tra Lozano, Manolas ed una struttura rimodernata al proprio interno, il tifoso avrà più di un motivo per cancellare i record negativi della precedente stagione.

L’anno scorso furono vari i fattori che incisero. La delusione per lo scudetto mancato con Sarri, uno stadio che ormai era un malus e non più un fattore vincente. Ma non solo, anche una spaccatura nella tifoseria. Parte della quale non perdeva occasione per contestare il presidente Aurelio De Laurentiis, con tanto di fischi da parte della restante parte.

Gli ingredienti ci sono, nonostante la Juventus si sia ulteriormente rinforzata. Ma stavolta il Napoli avrà anche l’Inter di Conte come concorrente diretta e la Roma di Fonseca che rappresenta ancora un’incognita. Le squadre stanno prendendo forma, di sicuro questa volta De Laurentiis uno sforzo in più, anche su richiesta di Ancelotti, l’ha fatto. Il ritorno al San Paolo è garantito.