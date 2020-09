Ghoulam tra una marea di scuse e menzogne. Ma se non è zuppa è pan bagnato

"Se non è zuppa è pan bagnato" si suol dire. Perchè più passa il tempo e più diventa chiara e limpida la situazione relativa a Faouzi Ghoulam. Dopo il duplice infortunio, dal quale ha pienamente recuperato, il suo utilizzo è stato pari quasi a zero, sia con Ancelotti che con Gennaro Gattuso. C'è chi parla di un problema fisico che lo costringe a vedere il campo col singhiozzo, ma se hai un problema serio a livello fisico non scendi in campo nemmeno per 5 minuti. E Ghoulam in campo c'è sceso, anche l'anno scorso. Qualche scampolo di gara tra campionato e coppe lui l'ha assaporato. E quindi, come accadeva anni fa con Zuniga che a Napoli stava in Tribuna e in nazionale partiva titolare, viene naturale pensare che il problema non sia di natura fisica per Ghoulam.

TRA lui e il Napoli è sempre più probabile che si sia rotto qualcosa subito dopo il suo rinnovo di contratto che ad oggi gli garantisce circa 3.5 mln netti l'anno. Doppio infortunio per l'algerino che ci ha messo molto tempo a recuperare una decente forma fisica, complice anche una preparazione particolare svolta con un noto preparatore internazionale negli USA.

Ghoulam in Napoli-Teramo.

NEMMENO si può parlare di calciatore involuto a livello tecnico. Perchè il Ghoulam che è sceso in campo in queste amichevoli precampionato e quello dell'anno scorso non si può definire un calciatore scarso. Se si gioca una volta ogni 2 o 3 mesi si fa fatica a trovare una buona condizione atletica e il ritmo gara. Sicuramente ha bruciato due anni della sua carriera per colpa di quei maledetti infortuni, ma poi il suo rapporto col club azzurro stenta a rifiorire dopo qualche episodio avvenuto post infortunio.

INSOMMA non è scarso, non è infortunato, allora è tutto chiaro. Due più due fa quattro.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

