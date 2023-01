Era più importante questa!

Era più importante questa perchè tutte le partite valgono tre punti, qulunque sia l'avversaria.

Era più importante questa perchè dopo una sconfitta, la prima, serviva subito una risposta.

Era più importante questa perchè bisognava rialzare subito il morale di un ambiente che dallo scudetto, quasi cominciava a temere la retrocessione.

Era più importante questa perchè al Maradona arriverà la Juve e, se fosse andata male questo pomeriggio, sarebbe arrivata a Napoli a -5 o addirittura a - 4 dagli azzurri.

A Marassi servivano tre punti per riprendere a pedalare quando, da solo e in fuga in un tappone di montagna, ti salta la catena e riprendere il passo non è facile. Ricominciare a pedalare con la stessa intensità per fiaccare le speranze de gruppo che insegue.

Elmas esulta dopo il gol del raddoppio del Napoli

Anche a Genova non è stato il miglior Napoli. La solita zampata di Osimhen e i due rigori sono più frutto dell'estemporaneità che del gioco brillante e dominante degli azzurri prima della sosta.

E' arrivata la solita vittoria della squadra più forte contro la squadra più debole, da pronostico più che non quotata.

E' arrivata la vittoria che doveva guadagnarsi la grande possibilità, venerdì prossimo, di dare una seria mazzata al campionato.

