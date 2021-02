Ecco perchè i tifosi del Napoli resteranno eterni scontenti

Non sarà una passeggiata di certo come non lo è stata da due anni e mezzo a questa parte. Da quando Maurizio Sarri decise di interrompere la sua avventura a Napoli. I tifosi azzurri, al di là di chi siede e di chi siederà in panchina, saranno gli eterni scontenti. L'apice del calcio a Napoli, post epoca maradoniana, è incorniciata nel Napoli di Sarri, sia dal punto di vista dei risultati che delle emozioni. Non si è mai gioito per una vittoria di qualche trofeo, ma il fatto di poter essere belli ed anche competitivi (su ogni fronte) è rimasto il punto più alto di godimento da parte dei tifosi.

PER COLPA di Maurizio Sarri i tifosi rischiano di non essere mai soddisfatti. Prima con Ancelotti, arrivato per salvare la fiducia della tifoseria da parte della società. Il tecnico di Reggiolo non ha mai rubato il cuore del popolo napoletano, si era reduci di un trienno vissuto a petto in fuori, da protagonisti, dentro e fuori dal terreno di gioco. Lo stesso accade con Gennaro Gattuso, entrato prima di diritto nella testa dei napoletani per via di quel suo modo di fare semplice, chiaro e onesto. Poi anch'egli, col tempo, non è riuscito a dare quelle risposte che la piazza si aspettava.

PERCHE' oggi si fa e si farà sempre il paragone con quella squadra lì e quella squadra lì non si rivedrà mai più. Se non si abbassano le pretese e se non si capirà che quei momenti sarà difficile da riviverli, allora si resterà sempre col broncio o comunque mai con un sorriso duraturo. Sarri l'ha fatta grossa, ha sfiorato l'impresa dello scudetto e poi ha lasciato che i tifosi si aspettassero un Napoli su quei giri lì. No, la pagina è stata voltata, ma è rimasto il fermalibro a due anni e mezzo fa, con la speranza di tornare a leggere quei capitoli.

