E' un Napoli ingiocabile!

Tre punti in più e una partita in meno.

Aumentano i punti e diminuiscono le partite.

Napoli più forte di qualsiasi superstizione o scaramanzia.

Gli azzurri dominano, vincono, convincono e non rischiano nulla. L'espulsione di Mario Rui, sembra quasi piacevole nella speranza di dare un po' di pepe alla partita.

Niente da fare! In dieci uomini è il Napoli a sembrare in superiorità numerica. Gli azzurri fanno girare la palla, la nasconde, e addirittura rischia di aumentare il vantaggio in più di un occasione.

Ad ogni partita cadono record individuali e collettivi per una squadra destinata a rimanere nella storia del calcio italiano non solo per lo scudetto.

Gli uomini non hanno punti deboli sotto tutti gli aspetti. Gli avversari dopo appena 10 minuti sono avviliti, spaesati, rassegnati alla sconfitta.

Luciano Spalletti allenatore del Napoli

In più di un occasione i giocatori dell'Empoli cercano uno sguardo rassicurante dal compagno, un consiglio utile dalla panchina per poi allargare le braccia e tornare a rincorrere un pallone che sembra irragiungibile.

Una squadra che cerca il gol anche in dieci uomini, che continua ad attaccare senza rischiare nulla nonostante l'inferiorità numerica, è una squadra semplicemente ingiocabile.

La sconfitta contro l'Inter ha solo una spiegazione: il Napoli non era in condizione fisica per i carichi di lavoro dovuti al richiamo di preparazione per la sosta Mondiale.

E' evidente che un'orchestra del genere, per dare più soluzioni a chi tiene palla deve essere sempre in movimento in tutti i suoi effettivi. Squadra sempre corta e stretta che porta gli avversari a spasso per 90 minuti e rende inutile qualsiasi tipo di pressing, che anzi, dopo qualche minuto, anche gli avversari evitano di applicare per non sprecare energie evidentemente inutili.

Affrontare questo Napoli è semplicemente un'agonia a cui non si può sfuggire.

Si aspetta solo la data!

