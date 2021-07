E qui comando io, questa è casa mia: ogni dì voglio sapere chi viene e chi va...

Napoli calcio - "E qui comando io, e questa e casa mia, ogni dì voglio sapere, ogni dì voglio sapere. E qui comando io, e questa è casa mia, ogni dì voglio sapere chi viene e chi va". Prendiamo in prestito questa strofa di una canzone famosa, peraltro ballata ancora in tante balere romagnole, di Gigliola Cinquetti per descrivere la situazione che in questo momento sembra esserci in casa Napoli. Parliamoci chiaro, De Laurentiis è sempre stato un accentratore nelle sue aziende e non era minimamente pensabile potesse starsene dietro le quinte per molto tempo. Negli ultimi anni ha provato, verrebbe da dire invano, a dare una sorta di libertà al suo staff ma si è ritrovato fuori dalla Champions e con un monte ingaggi a dir poco extra-large. Da buon capitano d'azienda, Aurelio ha deciso in maniera forte di riprendersi nuovamente in mano la sua creatura facendo anche delle scelte dolorose ma necessarie per la sopravvivenza della società.

TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE

Aurelio sa, come tutti noi del resto, di non essere eterno. La sensazione è quella di un uomo che sta provando a restaurare, probabilmente con qualche anno di ritardo, una nave che qualche falla la aveva ed anche in modo evidente. La scena della conferenza stampa tenuta a Roma in cui il presidente del Napoli strappa il cellulare dalle mani del figlio Edoardo è sembrata ai più una scena tipica della commedia all'italiana ma che voleva dire di fatto al futuro erede, di stare sul pezzo senza distrarsi troppo perché un giorno potrebbe toccare a lui prendere il posto più 'scomodo' dell'organigramma partenopeo. La scelta di autoprodursi le maglie in un momento particolare del mercato è senza dubbio coraggiosa. I quotidiani questa mattina hanno scritto che questa decisione ha portato un contraddittorio interno tra il presidente e "l'head of operation" Alessandro Formisano. Quest'ultimo, qualche giorno fa sui social, ha postato questo post (in allegato):

Alessandro Formisano Linkedin

Sul discorso tecnico legato a Cristiano Giuntoli se ne sta parlando ormai ininterrottamente da mesi. La verità, al momento, è che il diesse è in continuo contatto con Luciano Spalletti e lo stesso De Laurentiis. Il rapporto professionale va avanti secondo le direttive economiche dettate sempre dal capitano Aurelio. Perchè, inutile fa finta di niente, nel Napoli l'ultima parola spetta sempre e comunque al presidente. Tutto il resto c'è, lavora e dà sempre il massimo ma senza il placet di ADL non si sposta neanche una bottiglia d'acqua. Insomma, complici anche i ritorni dei vari Sinatti, Calzona e Santoro, nel club si ritorna alle vecchie maniere. Comanda Aurelio, il resto non è indispensabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA