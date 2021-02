Dominio Atalanta e Napoli innocuo, Gattuso gioca 90' per lo 0-0: resa o mossa vincente ce lo dirà il ritorno

Resa o mossa vincente, ce lo potrà dire solo la gara di ritorno. Ma non dipenderà tutto dal Napoli, e questo è un grosso rischio. Ma Gattuso se l'è voluta giocare così, è piuttosto chiaro.

E' la notte in cui il tecnico prepara prima la partita, si adatta all'avversario e cambia modulo. Il 3-4-3 a Napoli non si vedeva da un po', dall'inizio, e in maniera così netta con 3 difensori e due esterni a tutta fascia (terzini puri) non accadeva dal 19 maggio 2013, l'ultima di Mazzarri (Roma-Napoli 2-1), praticamente 2817 giorni fa. Perché seppur Ancelotti provò il tre e mezzo in Champions League, c'erano Maksimovic, i due centrali e un terzino a sinistra. Mai con due terzini più tre difensori, come in quest'occasione. E lo fa per rendere meno pericolosa l'Atalanta.

In realtà, però, il primo tempo è tutto dell'Atalanta, che crea 3 occasioni nitide senza sfruttarle. E tira 7 volte nella porta di David Ospina, mentre gli azzurri creano poco (0 palle gol e un solo tiro in porta), tengono in equilibrio il possesso palla e con un atteggiamento difensivo, di attesa, con le linee strette e gli esterni d'attacco molto bassi, riescono ad arginare l'Atalanta. E per una gara d'andata, in casa, ci può anche stare cercare di evitare di dare troppo il pallino del gioco, il campo e le occasioni-gol all'avversario.

Nel secondo tempo il canovaccio tattico della gara non cambia: Gattuso non proverà mai, ma davvero mai, a vincerla. E Gasperini non osa troppo con i cambi per stringere ancor più un Napoli che mai s'è visto così basso in campo. Per lunghi tratti della ripresa, l'intera formazione del Napoli, Petagna prima e Osimhen pure compresi, è tutta nella metà campo difensiva. Nel finale poi, vi sono 9 uomini su 10 nei trenta metri della porzione di campo dinanzi a Ospina.

È un Napoli terribile da vedere per chi per 90' della sua giornata spera di vedere un po' di spettacolo, ma su gare di 180', con l'andata in casa, cercare di non far segnare l'avversario ci può stare. Certo, non ossessivamente mostrandosi completamente innocuo agli occhi degli avversari, ma questa è un'altra storia. Il Napoli con un buon atteggiamento difensivo, e un pizzico di fortuna (sì, perché l'Atalanta comunque crea 4 nitide palle-gol e 16 tiri, ma senza riuscire a sfruttarli) porta a casa l'obiettivo cercato per 90': lo 0-0.

Pagherà? Non basterà? Questo potrà dirlo solo la gara di ritorno se quella di Gattuso al Maradona sia resa o mossa vincente.

P.S.: chissà come avrebbe reagito stasera uno stadio Maradona pieno (di tifosi, ve ne serate dimenticati ormai quindi meglio specificare), contro gli odiati Atalanta e Gasperini con un atteggiamento così difensivo in campo...

di Manuel Guardasole

