Diteci veramente perché non gioca Natan

Sono tanti i dubbi e quesiti che albergano nelle menti dei tifosi del Napoli in quest'avvio di stagione. Ma tra i tanti ce n'è forse uno più di tutti che gradirebbe una risposta in particolare: perché Natan non gioca? E vorrebbero sicuramente una risposta sincera, senza frasi di circostanza per sfiare la domanda e non andare dritto nel cuore della questione. Rudi Garcia ha risposto anche spazientito in conferenza stampa all'ennesima domanda su tale argomento. Ma la verità è che il brasiliano, acquistato per sostituire Kim in questa stagione, ancora non ha visto il campo dopo 4 giornate e difficilmente lo vedrà mercoledì in Champions League.

Una situazione che non può non creare interrogativi, soprattutto se nel frattempo la difesa sbanda a più riprese. Finora ci ha pensato Juan Jesus a sostituire il coreano, facendo il possibile al netto dei suoi limiti e possibilità. Parliamo di un professionista impeccabile, legato particolarmente alla città e maglia, arrivato a parametro zero e valorizzato al massimo da Luciano Spalletti, ma sinceramente non all'altezza del compito. Ci può stare in questo Napoli, sì, ma non da titolare assoluto. Lo si è visto 14 giorni fa contro la Lazio e ne è arrivata, anche se non ce n'era bisogno, ieri a Marassi.

La lingua, la conoscenza tattica, l'adattamento generale, un problemino fisico dal Brasile (anche se l'ultima partita l'ha giocata regolarmente) e l'imprevisto di Rahmani. Un po' sfortunato Natan, verrebbe da dire. Garcia ha infatti rivelato che aveva deciso di puntare su di lui per Genova, salvo poi dover cambiare i piano una volta emergo il rischio col difensore kosovaro. Nonostante la staffetta, però, alla fine ha preferito puntare su Ostigard e non sul sudamericano. Perché? Qual è la verità? Forse Garcia non reputa il brasiliano all'altezza? La piazza ha bisogno di risposte. Sincere.