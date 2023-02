De Laurentiis, le domande retoriche e l'analogia con il cavaliere nero

Calcio Napoli - De Laurentiis bene ha fatto a scrivere che il tono di quella telefonata era ironico e provocatorio. D'altronde chi si sognerebbe mai di dire realmente il suo pensiero ad un perfetto sconosciuto che ti chiama sul tuo numero privato spacciandosi magari per tifoso? Chiaramente nello scherzare qualche frecciatina non l'ha risparmiata. De Laurentiis, come tutti, è uno che non dimentica cosa gli hanno detto e scritto qualche mese fa. Dalla scena squallida uscendo dal dentista passando per la voce secondo cui non era uscito dal ritiro in albergo per paura di essere contestato le abbiamo sentite davvero di tutti i colori. Quando il patron afferma, in maniera provocatoria, di voler mettere un cospicuo premio affinché non si vinca lo scudetto è un messaggio tra le righe a chi in questi anni ha sposato la tesi per cui il numero uno della SSC Napoli non avrebbe voluto vincere perchè altrimenti sarebbe stato 'costretto' a pagare di più i suoi calciatori.

Al di là dei messaggi criptati, o almeno tali, la realtà è che De Laurentiis detesta le domande retoriche e scontate. Chiedergli se vinciamo questo scudetto non solo è di una banalità mostruosa ma, conoscendo un po' la indole di ADL, sicuramente lo infastidisce non poco specialmente per questioni scaramantiche. D'altronde non è un mistero, si è letto qualche giorno fa sui quotidiani, il presidente è uno che decide anche dove devono sedersi i suoi ospiti in Tribuna al Maradona per non rompere l'incantesimo vincente. Per fortuna la classifica dice che il Napoli è a +13 sulle dirette inseguitrici altrimenti questa mattina avremmo dovuto sorbirci prese di posizioni social, in tv e radio perchè le parole di De Laurentiis avrebbero distrutto l'ambiente. Magari avremmo anche ammirato striscioni in pieno stile Kim tre pacchetti 10 euro. Anche quella era ironia, per carità. Volendola buttare sullo scherzo, De Laurentiis in questo momento è come il Cavaliere Nero in quella famosa barzelletta a cui non devono rompere i cosiddetti.

