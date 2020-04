Notizie calcio Napoli - Da Feltri alle Iene. Il problema non sono loro. Il problema siamo noi. Il primo è solo un ormai anziano giornalista divenuto un saltimbanco a pagamento per provare a distogliere l'attenzione del popolo italico e a dividerlo. Perché un popolo diviso è certamente più debole di un popolo unito. E l'inutile e sciocco eco che raccolgono le sue farneticanti dichiarazioni sono la prova di quanta ancora strada debba fare questo popolo che, oltre ad appendere tricolori al balcone e imparare a memoria l'inno di Mameli, è palesemente indietro. La divisione curvaiola generatasi ultimamente è qualcosa di inaccettabile. Serve solo a distogliere l'attenzione dal vero unico grande problema e da chi questa situazione l'ha gestita malissimo dal primo momento. Che, per restare in tema calcistico, sono quelli abbonati senza pagare comodamente seduti in tribuna autorità.

Incriticabile il servizio delle Iene. Ha semplicemente raccontato una lapalissiana verità suffragata anche e soprattutto dalle parole del Dott. Catello Maresca, ( e non della solita Barbara D'Urso), dieci anni ai vertici della Procura distrettuale antimafia. Nelle grandi difficoltà, le mafie si sono sempre arricchite, accadde cosi anche per il dopo terremoto dell'Irpinia. Le sue parole. Lo fanno per crearsi consenso. Basti vedere quello che si sta verificando in Messico. Sui pacchi solidali è addirittura stampata la foto di El Chapo indiscusso signore del narcotraffico. Questo, ovviamente, non nega l'impegno e lo sforzo di migliaia di volontari che si stanno dando da fare per andare incontro alle esigenze dei nuclei familiari in gravi difficoltà.

Ma è innegabile che mentre il popolo discorre dell'inutile, quelli comodamente seduti in tribuna autorità si beano. E nel frattempo Conte parla, lo sceriffo nostrano, altro curvaiolo, lancia strali e le piccole e grandi imprese non hanno visto un euro. Ma il problema sono Feltri e le Iene. Le bandiere e i mandolini.

