C'è una sola cosa da fare fino a fine stagione

Notizie Napoli calcio. Cagliari-Napoli finisce 1-1, con la beffa del gol finale di Luvumbo che fa evaporare la prima vittoria di Calzona sulla panchina azzurra. Amaro in bocca per i partonopei che non sono riusciti a chiudere la partita dopo il vantaggio di Osimhen, sprecando almeno due nitidissime occasioni da gol con Simeone e Politano (entrambi egoisti nelle circostanze).

La situazione per il Napoli è sempre più negativa, con la zona Champions ormai distante anni luci e le problematiche che si palesano ad ogni gara. Resta il barlume di speranza per il passaggio turno in Champions League (ma bisogna vincere a Barcellona, non su un campo di Terza Categoria), ma la stagione del post scudetto sembra ormai segnata. Un'annata nefasta, ricolma di errori (gestionali e di campo) che i tifosi azzurri non vedono l'ora di mandare in archivio e di dimenticare, con la speranza che si stia già lavorando ad una veloce ripartenza.

Da qui a fine stagione, al netto di chi resterà ed andrà via, c'è una sola cosa da fare: lavorare a testa bassa ed evitare inutili protagonismi extra-campo. Per rispetto di chi è stato profondamente deluso da tutto l'assetto Napoli (dirigenza, allenatori e giocatori senza escludere nessuno) bisognerà evitare qualsiasi tipo di siparietto, reazione ai cambi, atteggiamenti fuori luogo, interviste o conferenze deliranti che tirano in ballo il recente passato e dimostrare di essere professionisti anche nelle difficoltà. A prescindere se il futuro sarà ancora azzurro oppure da un'altra parte: si finisca con onore questa stagione, ricordando che c'è un tricolore sul petto che va omaggiato anche senza essere più difeso.