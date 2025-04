Con Buongiorno o senza, l'analisi del rendimento del Napoli in campionato

Ultime calcio Napoli - Un incontro in un ristorante di Torino, prima della partenza per il ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti. Il Napoli già lo aveva seguito, Giovanni Manna e Antonio Conte volevano chiudere l'acquisto per averlo subito a disposizione e saper di poter contare con certezza sulle sue prestazioni. Alessandro Buongiorno si è imposto, ha preso per mano la difesa azzurra e ha dato stabilità ad un reparto che la passata stagione aveva avuto non pochi problemi. Il difensore, ex capitano del Torino, però, nel corso della stagione ha avuto qualche problema fisico che ne ha condizionato il numero di presenze, fermo a 21 su 33 giornate.

Il rendimento del Napoli con e senza Buongiorno

Nelle 21 presenze, con Alessandro Buongiorno in campo e titolare, il Napoli ha raccolto ben 44 punti, frutto di 13 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Il difensore, autore anche di un gol, ha partecipato attivamente alle reti realizzate dal gruppo azzurro. Dopo la sconfitta nella prima giornata, contro l'Hellas Verona, Alessandro Buongiorno ha preso parte alla striscia positiva più lunga della stagione: 9 risultati utili consecutivi con 8 vittorie e 1 pareggio che hanno portato 25 punti in totale e che si è fermata solo per la sconfitta con l'Atalanta, allo stadio Diego Armando Maradona.

Nelle 12 giornate senza di lui in campo, il Napoli ha ottenuto 27 punti arrivati da 8 vittorie, di cui 6 consecutive dalla 17a alla 22a giornata, 3 pareggi, nelle quali era in panchina e 1 sconfitta, quella di Verona con l'Hellas nella 1a giornata. Dei 25 gol subiti in questa stagione, 15 sono stati incassati con lui in campo, mentre 10 sono quelli incassati senza di lui.

Una stagione sicuramente positiva quella di Buongiorno che ha avuto un impatto importante con la maglia azzurra ma i risultati dimostrano che i meccanismi e gli automatismi assimilati dal gruppo consentono di vedere un rendimento simile anche se in campo ci sono al suo posto Juan Jesus o Rafa Marin.

