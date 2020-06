Boga...e Insigne. Insigne e Boga. Facciamo due calcoli...

Boga ammette l'interesse del Napoli, Giuntoli pure. Insomma, pare che questo matrimonio si possa davvero fare. Nessuno mette in dubbio le qualità del calciatore, per carità, però due ragionamenti, visto che parliamo del Napoli, andrebbero fatti.

BOGA è un esterno di fascia, possibilmente alto, ed è uno di quelli che gioca a piede invertito. Cioè, è un destro a cui piace giocare a sinistra. Tanti goal li ha segnati così, un po' come fa Insigne. Ecco, Insigne. Appunto, in quella zona di campo c'è Insigne. O meglio, Gattuso lo ha già messo al centro del progetto sia dal punto di vista tecnico che morale. Il capitano del Napoli ha cambiato recentemente procuratore proprio perchè non ha più voglia (nel caso l'avesse mai avuta) di andare a cercare fortuna altrove. Anzi, con Gattuso è tornato il feeling anche coi tifosi del Napoli. Quale migliore occasione per restare e far bene?

BOGA non si discute, ma costa e nemmeno poco. La cifra per cui partirà si aggirerà intorno ai 30 milioni, sempre che non si scateni una vera e propria asta per l'ivoriano. Consideriamo che uno come Insigne, per le motivazioni sopra citate, non si può alternare con Boga. Non perchè Boga non sia forte, ma perchè se arrivasse un nome da prima pagina, a quel punto Insigne potrebbe riprendere in considerazione l'ipotesi di lasciare Napoli un po' come stava per capitare quando è arrivato Lozano.

RICAPITOLANDO, Insigne resta e sarà un punto fermo della formazione di Gattuso. Boga, per esprimersi al meglio, ha bisogno di fiducia, ha bisogno di giocare, giocare e giocare. Il Boga che abbiamo conosciuto in Italia è diventato così perchè De Zerbi, al Sassuolo, gli ha consegnato le chiavi della fascia sinistra facendolo sentire indispensabile per la sua squadra. Siamo certi che con un Insigne davanti il rendimento di Boga resterà lo stesso?

AL NAPOLI, sempre che vada via Lozano, serve e come un'alternativa a sinistra, ad Insigne. Su 50 partite il capitano dovrebbe e potrebbe giocarne circa 35 o anche 40. Pagare 30 mln un calciatore per fargli giocare circa 10 gare o giù di lì senza potergli mai dare la fiducia di cui ha bisogno potrebbe essere un passo falso. Per il Napoli, per Giuntoli, Gattuso, ma soprattutto per lo stesso Boga.

E che non ci veniate a dire che 'siamo il Napoli'. Anzi, è vero. Il discorso fila proprio perchè siamo il Napoli. Nè la Juve, nè l'Inter e nè un club inglese.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

