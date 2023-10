Ecco un grande esponente del "Consiglio dei Saggi" di Rudi Garcia

Ultime notizie Champions League - André-Frank Zambo Anguissa è uno dei leader del Napoli di Rudi Garcia. Pochi dubbi. Leader tecnico, che in campo riesce a mantenere sempre la concentrazione e non perdere mai la testa, e leader nello spogliatoio, designato dal tecnico francese che s'è affidato al centrocampista (e fidato di lui) dal primo giorno che è arrivato a Napoli. S'è affidato ad un volto noto, perché i due hanno vissuto due stagioni insieme al Marsiglia e arrivato a Napoli, l'allenatore l'ha definito "il suo figlioccio".

Rudi Garcia non rinuncia mai ad Anguissa, lo aspetta anche in quelle gare dove non brilla, dove non è al meglio della condizione. Gli dà minutaggio e fiducia. Fiducia che sembra avere anche da parte dei compagni e del gruppo.

L'episodio in questione è al rientro in campo dopo l'intervallo, prima del secondo tempo e di una partenza sprint degli azzurri. Fa parte del "Consiglio dei Saggi" di Rudi Garcia ed è uno dei leader del suo Napoli, e lo si vede anche in questo gesto. Perché Di Lorenzo chiama tutti a raccolta come ad inizio partita, ma di solito non si rivede la squadra in cerchio anche ad inizio ripresa. Invece questa volta l'11 titolare si raccoglie a metà campo prima di iniziare il secondo tempo. E a prendere la parola non è il capitano, Di Lorenzo, bensì Zambo Anguissa: discorso alla squadra prima di un gran secondo tempo. Prima dei migliori 20' dei partenopei contro i Galácticos.

Un gesto da non sottovalutare, così com'è da non sottovalutare un passaggio delle parole di Garcia che ha provato così a risolvere il "problema spogliatoio/scetticismo iniziale":

"Io parlo con i miei giocatori individualmente, ma anche collettivamente: ho creato un consiglio dei saggi con i leader, però spesso è l’allenatore che chiama i giocatori per parlare di qualcosa. Sono io che li chiamo. Ma in tutti i club in cui sono passato è capitato così: capita più spesso che parta da me, che i giocatori invece che sollecitano l’allenatore, dovrebbero farlo di più".