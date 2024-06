Ai diktat del Napoli su Kvaratskhelia e Di Lorenzo manca solo una cosa, anzi no

Calciomercato Napoli - Di Lorenzo prima, Kvaratskhelia poi. I due giocatori che Antonio Conte reputa come imprescindibili per il suo progetto, i due giocatori che - tramite i loro agenti - fanno implodere il loro rapporto con il Napoli con dichiarazioni nette, al limite dell’autogol di comunicazione. Ed il club che, nel suo stile di comunicazione su X - che piace o meno, sempre stile è -, tronca di netto qualsiasi discussione.

di Claudio Russo (@claudioruss)

Il Napoli su Kvaratskhelia e Di Lorenzo

Un messaggio alle 21.27, uno a mezzanotte e quarantadue minuti. Un po’ di stupore (“Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli”, “Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!!”), un po’ di voglia di mettere le cose in chiaro (“Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive”, “In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società”), un po’ di pugno duro sul tavolo (“Di Lorenzo non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione”, “Kvaratskhelia non è sul mercato. Fine della storia”).

La linea dell'uomo forte Conte

La questione sembra di lettura abbastanza logica: dopo aver sbagliato praticamente tutto nella gestione post-scudetto, il Napoli ha voluto riprendere una direzione ben precisa, ed Antonio Conte non è certo uno disposto a spendersi in prima persona per poi ottenere poco o nulla. I contatti con Kvara, il faccia a faccia con l’agente di Di Lorenzo in favore di telecamere. Questione di orgoglio? Sicuramente questione di ruoli, di autorevolezza e di autorità. L’uomo forte decide, e la società lo accompagna.

Nel momento in cui Antonio Conte presuppone Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia quali due punti fermi, il Napoli si espone ma lo fa seguendo una linea dettata dall’allenatore (anche perchè in vendita c’è Osimhen: carattere talvolta ingestibile, stipendio clamorosamente fuori budget, contratto impossibile da far arrivare a 12 mesi dalla scadenza pena svalutazione). Lo farà anche Conte il giorno della presentazione, nel frattempo dietro i due tweet di risposta netta, e brusca, c’è la sua firma. Questione anche di metterci la faccia. La strategia è anche agitare le acque con le mani e con le parole, ma con l'obiettivo di tenere tutto calmo. Prima, o poi.