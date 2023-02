A questo Napoli manca solo un aggettivo

Il Napoli stende anche il Sassuolo e vola a +18 sulle inseguitrici.

Difficile commentare l'ulteriore vittoria degli azzurri senza cadere nel ripetitivo e nel banale.

Gli azzurri, come ormai da tradizione, hanno dominato il match in lungo e in largo.

Nonostante il Sassuolo abbia provato, come suo solito, a fare la partita senza chiudersi, è stato lo strapotere degli azzurri a portarglielo a fare.

Anche quando un avversario non vuole rintanarsi nella propria metà campo e ripartire, è il Napoli a non lasciargli altra scelta.

Sono state due giocate straordinarie dei soliti Kvara e Osimhen a decidere il match.

Il Napoli esulta dopo un gol al Sassuolo

Un cost to cost da brividi per il georgiano che stappa la partita, è un gol da una posizione assurda per il nigeriano che la chiude.

Il Napoli vince anche attraverso le giocate dei singoli li dove non riesce attraverso le trame di gioco.

Una macchina perfetta, quella nelle mani di Spalletti, che ha al suo arco frecce infinite di tattiche e uomini per gonfiare la porta avversaria.

Innumerevoli varianti che nessun allenatore può solo pensare di riuscire a contrastare, per un Napoli che viaggia incontrastato verso il tricolore anche grazie alla sua imprevedibilità.

Finiti, invece, sono gli aggettivi per descrivere questa squadra.

Anzi no, ne manca soltanto uno, quello che sancirà definitivamente il trionfo di questo Napoli: irraggiungibile!