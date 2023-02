DIRETTA VIDEO - Spezia-Napoli, le formazioni ufficiali: sciolto il dubbio in attacco, Gotti lancia Shomurodov

Spezia Napoli Tv - Napoli Spezia Napoli 2023, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. 21esima giornata da calendario di Serie A con la squadra di Spalletti che scenderà in campo per difendere ancora il primo posto. Ad affrontarla ci sarà la squadra di Gotti che lotta per la zona salvezza. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Spezia Napoli | DIRETTA VIDEO

Diretta Spezia Napoli 2023: cronaca testuale

Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta Spezia Napoli 2023, partita per l'21a giornata di campionato Serie A, la seconda del girone di ritorno. Il fischio d'inizio della partita Spezia Napoli è previsto alle ore 12:30 dallo stadio Picco.

12.00 - In panchina non ci sarà Gotti: il tecnico dello Spezia, in settimana si è sottoposto ad un intervento.

11.45 - Pubblico che inizia a scaldarsi, in campo alcuni calciatori.

11.40 - Arrivano i tifosi del Napoli, scortati dalla polizia verso il settore distinti.

11.30 - Il Napoli conta un solo diffidato. Si tratta del difensore Kim. Nel prossimo match di campionato gli azzurri affronteranno in casa la Cremonese.

11.20 - FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, Esposito, Agudelo, Reca; Shomurodov, Verde. Allenatore: Gotti. A disposizione: Marchetti, Zovko, Ferrer, Wisniewski, Giorgeschi, Beck, Holm, Candelari, Pedicillo, Cipot, Krollis, Maldini

11.15 - Spalletti, difronte ad uno Spezia con diverse seconde linee in campo a causa degli infortuni, sceglie di mandare in campo la squadra titolare.

11.11 - FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Juan Jesus, Olivera, Ostigard, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone

11.10 - Tra poco le formazioni ufficiali: da sciogliere alcuni dubbi sulla forazione di Spalletti. Classico ballottaggio tra Politano e Lozano, poi Mario Rui e Olivera.

11.00 - Anche il pullman dello Spezia è arrivato allo stadio Picco.

11.00 - Le probabili formazioni di Spezia-Napoli, il grafico della Gazzetta.

10.50 - Previsti allo stadio alcuni tifosi azzurri residenti al nord.

10.45 - Il pullman del Napoli è appena arrivato allo stadio Picco di La Spezia.

Le informazioni per Spezia Napoli Serie A 2023:

Spezia Napoli

Spezia Napoli 2023: in diretta su Calcio Napoli 24

Spezia Napoli 2023 Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24.

