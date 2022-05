RILEGGI DIRETTA - Spalletti lascia parlare lo staff: "Qualificazione Champions non era scontata: non bisogna essere scontenti"

Spalletti conferenza

14.56 - Termina la conferenza

Domanda per Lopez sui portieri Ospina e Meret: ""Ospina e Meret? Sono due portieri che si sono comportati in maniera eccezionale, due ragazzi che hanno dato un buon rendimento alla squadra quando hanno dovuto giocare. Errore di Meret ad Empoli? Capita, non è solo colpa sua, ha reagito bene con personalità, ne abbiamo parlato il giorno dopo e ha lavorato con grande personalità"

Domanda su Beccaccioli su Mertens: "Mertens? Penso che abbia fatto partite d’altissimo livello. Caratteristica tattica della squadra? Avere sempre il coraggio di fare la partita, non si è snaturata neanche nelle difficoltà, per esempio a Torino contro la Juventus in un momento molto complicato"

Domanda a Domenichini sulla zona Champions: "Di scontato non c'è niente. il nostro obiettivo è sempre stata qualificazione Champions. Ci siamo riusciti nonostante i tanti problemi, il dispiacere ci può stare perchè avevamo un sogno da poter trovare e non ci siamo riusciti però non dobbiamo essere scontenti ma felici. la squadra ha sviluppato un buon calcio arrivando all'obiettivo in modo bello dando uno spettacolo importante"

Domanda per Sinatti sui punti persi dal Napoli in rimonta: "Mi piace rispondere con dati oggettivi, ad Empoli è stata la gara con più alta velocità del campionato, con la Roma siamo stati superiori sia nel primo che nel secondo tempo sotto tutti gli aspetti. Non c'è differenza, se guardiamo all'andata con la Lazio vinta 4-0 abbiamo prodotto meno degli avversari e quindi spesso quanto ottenuto in campo non è proporzionale alla questione fisica. Anche risultati clamorosi, con il 6-1 col Sassuolo, non abbiamo visto differenze tra le due squadre come intensità nei dati e questi sono oggettivi"

Domanda a Domenichini sul rendimento deludente in casa: "Partite in casa? Ci sono gli avversari e poi vanno considerate partite come quelle contro Empoli e Spezia con tante circostanze sfortunate"

Domanda a Calzona sul campionato: "Stagione diversa da quando c'ero io. Da parte mia non c'è rammarico, ma dispiacere perchè sia con sarri che adesso siamo andati vicini ad un risultato importante. Eravamo in lotta, ma abbiamo avuto calo in alcune gare. Siamo in linea con gli obiettivi che la società ci aveva chiesto"

Domanda per Baldini sul rendimento differente tra andata e ritorno: "E' difficile capire da cosa ha dipeso, è una domanda alla quale non c'è risposta perchè non c'è controprova. I nostri claciatori hanno accomuncato fatica, in più c'è stato Covid e Coppa d'Africa. Quello che noi non abbiamo mai notato è la differenza dimpegno che è sempre stato ottimale. Su questo possiamo fare vlutazioni. Se ci fosse stato atteggiamento disponibilità saremmo potuti intervenire, ma i ragazzi sono stati straordinari per utto l'anno. Abbiamo raggiunto grazie a loro questo traguardo"

Domanda a Sinatti sugli infortuni: "Tanti infortunati? Adesso possiamo dire che il calcio è cambiato, le gare sono più frequenti. Il Covid l'ha fatta da padrone per le problematiche, noi abbiamo avuto 80% di positività e questo ha comportato assenza in quel periodo e successivamente problematiche al rientro. il Covid rilascia dei problemi infiammatori e non solo. La differenziazione infortuni va fatta su quelli muscolari e traumatici che quest'anno ci hanno penalizzato, cito il caso di Osimhen. In più frequenza degli impegni comporta a non avere integrità fisica"

14.35 - C'è solo staff tecnico in sala

14.30 - Tutto pronto per la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Si aspetta solo l'ingresso in sala dell'allenatore del Napoli.