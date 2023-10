Rudi Garcia in conferenza: "Meritavamo il pari, mi è piaciuta la reazione della squadra e dei tifosi. Sul rigorista..."

Benveuti alla diretta video della conferenza stampa di Rudi Garcia dopo Napoli Real Madrid di Champions League. In arrivo gli aggiornamenti e le informazioni per Napoli Real Madrid con il programma completo di CN24 Tv. Sarà tutto trasmesso in diretta gratis sul nostro canale Youtube e sul canale 79 del digitale terrestre.

Non visualizzi il video e hai un dispositivo iOS? Clicca qui per guardare il video in diretta!

Rudi Garcia in conferenza post Napoli Real Madrid Champions League

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dell'allenatore del Napoli, Rudi Garcia dopo Napoli Real Madrid.

"Il risultato non mi sembra giusto, il pareggio era più normale vista la partita in generale, le statistiche e i momenti. Durante i 20 minuti abbiamo fatto gol su corner, l'avevamo preparati. Abbiamo preso gol su costruzione bassa nostra, ma può capitare perché è una qualità nostra e vogliamo continuare a fare questo gioco. Spesso siamo riusciti a costruire grandi azioni pericolose dal basso. Mi è piaciuto tanto la reazione della squadra nella ripresa dopo alcuni momenti dove abbiamo sofferto nel primo tempo e concesso qualcosa di troppo in mezzo al campo. Abbiamo corretto alcune cose all'intervallo e mi è piaciuta la squadra nella ripresa, siamo partiti forte e abbiamo dato tanto. I tifosi hanno spinto la squadra e messo pressione agli avversari. Ancelotti parla del rigore preso, noi sul terzo gol dove non c'era il corner.

Mi è piaciuta la reazione dei tifosi alla fine della partita. Il pubblico ha dimostrato di essere uno di quelli che conosce il calcio visti gli applausi. E' sempre difficile perdere, per fortuna ci sono 4 giornate per finire il girone. Sarà decisiva la doppia sfida con l'Union Berlino per passare. La nostra squadra può tornare a qualsiasi momento nella partita, l'ha dimostrato. Per questo motivo quando c'è la tempesta bisogna aspettare che passi.

Abbiamo giocato alla pari del Real Madrid, è una buona cosa questa. Dobbiamo crederci e avere fiducia nei nostri mezzi. Quando giochi contro i migliori club del mondo ci sono giocatori più importanti. Oggi non è stato un problema di singoli, potevamo fare molto meglio dopo l'1-1 e soffrire meno. L'importante è essere ripartiti e aver creato per la vittoria. Spero di avere la scelta di poter schierare alcuni giocatori, la coppia Ostigard Natan funziona molto bene e sono molto contento così per il futuro.

Non penso sarà Zielinski il rigorista del Napoli, c'è sempre una guerra tra giocatori per tirare. Non poteva calciarlo meglio Zielo, ero curioso di vedere il tiratore".