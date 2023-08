Sassuolo, Dionisi in conferenza: "In 10 col Napoli è difficile per tutti: due rigori sono duri da digerire. Berardi? Importante come Osimhen e sull'espulsione..."

Alessio Dionisi in conferenza stampa nel post partita di Napoli Sassuolo di Serie A. Si conclude un'altra partita di campionato, la seconda giornata. Allo stadio Diego Armando Maradona arrivano le parole in conferenza di Alessio Dionisi dopo la partita di Serie A Napoli Sassuolo.

Napoli - In diretta l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi che parla in conferenza stampa dopo Napoli Sassuolo:

"Era difficile chiedere di più ai miei giocatori. Due rigori sono duri da digerire e giocare in 10 contro il Napoli diventa difficile per tutti, anche per noi.

Dobbiamo crescere in personalità con alcuni giocatori e non possiamo arrivare lì e non calciare. Abbiamo tanti giocatori fuori e col gioco dobbiamo arrivare al tiro. Chi doveva prendere l'iniziativa, l'ha fatto poco. Peccato non aver potuto giocare il secondo tempo come il primo.

Berardi? La stessa importanza di Osimhen per il Napoli, forse di più. Non siamo dipendenti da Berardi ma fa differenza averlo e non averlo. Non è stato convocato per averlo al top dalla prossima.

Espulsione Lopez? Si commenta da solo, l'arbitro ha sentito qualcosa che nessuno ha sentito. Se l'ha fatto è perchè abbiamo sbagliato.

Oggi non avevo interesse a seguire il Napoli, pensavo alla mia squadra.

Non sono preoccupato dalle due sconfitte ma non si è contenti della nostra classifica. Siamo partiti con difficoltà oggettive: con l'Atalanta abbiamo fatto debuttare 4 giocatori, oggi anche Pedersen. Dobbiamo raggiungere la salvezza quanto prima, abbiamo tanti esordienti. Abbiamo certezze e sue queste ci dovremmo basare. Solo con il gioco arriveranno i risultati. Non è il Sassuolo degli ultimi anni, erano state fatte altre scelte in continuità di rosa

Coinvolgere Berardi? Vale per tutti i giocatori, è difficile tenerli dentro un contesto di squadra. Vista la mediaticità non è semplice gestire giocatori più o meno giovani che hanno numeri pazzeschi come lui. Cerco di aiutarlo, accompagnarlo, sarà determinante con questa maglia".